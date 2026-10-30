Turismo de reuniones en Bogotá evoluciona y plantea nuevos retos

En los últimos años, Colombia se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos de América Latina para la realización de congresos, convenciones y eventos de alcance internacional. En este contexto, Bogotá se posiciona como la principal ciudad del país para el desarrollo de este tipo de encuentros, al concentrar el 64 % de su realización.

Recientemente, se realizó el conversatorio ‘La receta para hacer negocios’, el cual reunió a representantes de diferentes actores de la industria como Fenalco, Cotelco, IDT, Ágora y Corferias, quienes hablaron sobre las oportunidades y retos que plantea la evolución del turismo de grupos en la capital del país.

Ángela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, destacó que una de las ventajas que tiene la ciudad es el aeropuerto El Dorado, que ocupa el primer lugar en tráfico de pasajeros y carga en la región.

“También ha sido catalogado por cinco años consecutivos como el mejor de la región. Ese es un dato competitivo frente a otras ciudades de la región”, manifestó.

Turismo en Bogotá: actividades para disfrutar de la ciudad en Halloween

Garzón también resaltó que, de acuerdo con las cifras del Observatorio de Turismo de Bogotá, cerca del 40 % de visitantes extranjeros desea volver a la ciudad. “Eso pasa con muy pocas ciudades en el mundo. Generalmente, la gente visita, hace check, y dice ‘ya la visité’. Con Bogotá pasa algo diferente por su oferta gastronómica, de inversión, de eventos”, sostuvo.

En el mismo sentido, Andrés González, director comercial de Ágora Bogotá, destacó que la ciudad es pionera “en tener un distrito de ferias, eventos y convenciones”.

“Estamos en un punto estratégico, estamos bien conectados en el continente, estamos bien conectados a nivel mundial. Y además tenemos buen servicio, calidad. Tenemos una fórmula ganadora”, aseguró.

Retos para la industria

Varios de los participantes señalaron que la manera de organizar y vivir las reuniones y eventos está evolucionando. Esto a su vez plantea nuevos retos para hoteles, recintos, agencias, operadores y demás actores que hacen parte de la cadena del turismo de reuniones.

Un congreso académico, una reunión corporativa, un evento social o un encuentro empresarial pueden requerir dinámicas, espacios y servicios diferentes. Esta diversidad hace que la capacidad de entender las necesidades de cada grupo y articular los diferentes componentes de la experiencia sea cada vez más relevante para la competitividad del destino.

Para Pierre Kranzle, gerente general de Hilton Bogotá Corferias, esta evolución también está transformando la manera en que los hoteles acompañan a los organizadores.

“Un encuentro exitoso requiere mucho más que un espacio disponible. Las personas, los servicios, las experiencias y las condiciones que ofrece el destino deben conectarse para responder al propósito de cada grupo. Esa articulación permite que una reunión trascienda la agenda y genere nuevas conexiones y oportunidades de negocio”, afirmó.

De igual manera, destacó que esta transformación implica ofrecer mayor flexibilidad y comprender las necesidades particulares de cada encuentro. “La configuración de los espacios, la gastronomía, la atención personalizada y las experiencias que pueden complementar la agenda son algunos de los elementos que permiten desarrollar propuestas ajustadas a diferentes objetivos”.

Turismo gastronómico: la apuesta de Bogotá por siete experiencias en las plazas de mercado

Los participantes también resaltaron que la evolución del turismo de grupos trasciende la oferta de un hotel. Las experiencias de los usuarios están determinadas, además, por factores como la conectividad ,la oferta gastronómica y cultural.

En este escenario, resaltaron que la coordinación entre los integrantes de la cadena adquiere un papel relevante. “Comprender las necesidades de los grupos, facilitar la conexión entre servicios y generar experiencias que complementen el propósito de cada encuentro son algunos de los desafíos que enfrenta el sector para continuar fortaleciendo la propuesta de Bogotá”, fue una de las conclusiones planteadas en el evento.

Bogotá se posiciona como sede de eventos

De acuerdo con el ranking 2025 de la International Congress and Convention Association (Icca), Bogotá ocupa el puesto 36 entre 1.500 ciudades del mundo, el octavo lugar en el continente americano, el cuarto en Latinoamérica y el primero en Colombia por número de reuniones internacionales de asociaciones. La ciudad también fue reconocida como el segundo mejor destino de viajes de negocios de Sudamérica en 2025.

“Bogotá ha demostrado que tiene las condiciones para competir con los principales destinos de reuniones y eventos de la región. Nuestro propósito es seguir atrayendo encuentros internacionales que conecten a la ciudad con comunidades globales de conocimiento, generen nuevas oportunidades y dejen un legado para la ciudad”, señaló Luisa Fernanda Vásquez, gerente del Bureau de Convenciones de Invest in Bogotá.