El pueblo colombiano que parece detenido en el tiempo: tiene calles empedradas, balcones de madera y puentes de calicanto

Ubicado a escasos minutos de Bucaramanga, este municipio es uno de los destinos imperdibles para visitar en Santander. Hablamos de San Juan de Girón, un lugar que conserva intacta la huella del pasado.

Así es la ‘Suiza de Santander’, un mágico rincón donde florecen las orquídeas y los paisajes enamoran

Sus calles empedradas, viviendas de paredes blancas y tradicionales balcones de madera conforman ese gran atractivo que evoca la época colonial. Reconocido como Patrimonio Cultural, este pueblo cautiva a visitantes nacionales y extranjeros por su riqueza histórica y el encanto de sus construcciones, que han mantenido a lo largo de los siglos buena parte de su identidad.

Se dice que recorrer sus calles y plazas es hacer un viaje al pasado, especialmente al llegar a la Plaza Principal, donde se encuentra la Basílica Menor San Juan Bautista, una de las edificaciones más representativas de su patrimonio, según el portal oficial de turismo Colombia Travel.

Girón es reconocido por sus fachadas blancas y sus puertas y ventanas color marrón. Foto: Getty Images

Conocido como la ‘Ciudad Blanca’, San Juan de Girón hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia y, gracias a la conservación de este conjunto arquitectónico, fue declarado Monumento Nacional en 1963 y actualmente cuenta con la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC).

¿Qué se puede hacer en Girón?

El parque principal es el punto de llegada y en sus alrededores se pueden degustar los tradicionales raspados, que resultan ideales para refrescar el paladar e iniciar el recorrido por lugares encantadores que transportan a otra época en un ambiente tranquilo y en medio de la calidez de su gente.

El pueblo de Santander nominado a ser uno de los más bellos del mundo; un paraíso para el turismo rural y de naturaleza

Además de su imponente basílica, otro de los lugares para visitar es el Puente del Humilladero, una antigua construcción de piedra que une dos sectores del municipio y constituye uno de los símbolos de su identidad. Sus alrededores, rodeados de caminos empedrados y edificaciones tradicionales, invitan a recorrer el sitio y apreciar los detalles que conservan su ambiente colonial.

Así mismo, está la Casa Paragüitas, convertida en museo, donde los visitantes pueden acercarse a la memoria histórica de Girón y conocer aspectos de la cotidianidad de sus antiguos pobladores.

Vista de la capilla Nuestra Señora de Las Nieves. Foto: Getty Images

A estos encantos se suman la Plazoleta de Las Nieves y su capilla de Las Nieves, el Parque Peralta, 6 Puentes de Calicanto, la Alameda de las Nieves, el Malecón Turístico, el Mirador Sagrado Corazón y el Parque Gallineral, rodeado de flora y fauna que permite a los turistas y visitantes disfrutar de la naturaleza, según información de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia.

El destino de Santander que ‘Lonely Planet’ incluyó entre los mejores para visitar en 2026: “la capital de la aventura”

Estos espacios hacen de este municipio santandereano un referente del turismo cultural e histórico. Asimismo, su ubicación es perfecta como punto de partida para descubrir otros atractivos de Santander.

Quienes desean prolongar su visita encuentran diferentes alternativas de alojamiento, muchas de ellas en entornos que conservan la tranquilidad y el carácter tradicional del pueblo.