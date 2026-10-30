A cuatro horas de Medellín: El municipio de Antioquia que es perfecto para el turismo de aventura y deportes extremos

Uramita es uno de los 125 municipios que conforman el departamento de Antioquia, el más poblado de Colombia.

Ubicado 139 kilómetros de Medellín, aproximadamente a tres horas y 55 minutos de distancia en vehículo, este municipio de poco más de 8.000 habitantes se caracteriza por ser un destino tranquilo y que tiene múltiples cuerpos de agua y zonas verdes, ideales para disfrutar de deportes extremos y el turismo de aventura, según señala el portal turismo Antioquia Travel.

Uramita, además, se considera un “lugar insignia para las comunidades indígenas de la etnia de los catíos, que allí habitaban, y que le dieron su nombre característico”.

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Historia

La Gobernación de Antioquia afirma que el nombre de Uramita proviene de la palabra “urai”, que significa limpiar, y de acuerdo con el historiador Jaime Sierra García, el nombre hace referencia a ‘tierra limpia’. La entidad señala también que la palabra Uramita puede hacer referencia a una totuma pequeña.

Uramita es un destino en el que se puede apreciar la linda arquitectura de su parroquia, ubicada en el parque principal. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Vía entre Uramita y Dabeiba, en Antioquia. Foto: Suministrada a SEMANA.

La población inicialmente fue un corregimiento que dependía de los municipios de Dabeiba, Cañasgordas y Frontino. Hasta que el año de 1978 fue erigido como municipio.

“Durante la historia de su territorio, se han desempeñado diversas actividades económicas como la extracción de sal y oro. Sin embargo, en la actualidad predomina la vocación agrícola y pecuaria, donde se destaca un extenso cultivo de algodón que cuenta con su propia planta de desmonte”, agrega la Gobernación.

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Atractivos

Entre sus principales atractivos se encuentra la cueva de Orobajo. Antioquia Travel describe este lugar como un camino de carácter subterráneo en el que se tiene “la posibilidad de disfrutar del contacto con la naturaleza y aprender un poco más de la cultura panelera de antaño”.

Centro de Uramita, en Antioquia. Foto: Tomada: Puebliando por Antioquia

Otro lugar destacado es el balneario El Pital, el cual se encuentra ubicado a siete kilómetros de la cabecera municipal. “Este paraíso familiar compuesto de atracciones acuáticas y espacios recreativos para todo tipo de edades es perfecto para pasar un día de sol en el occidente antioqueño”, afirma la publicación.

La iglesia parroquial de Santa Ana es otro sitio relevante. Ubicada en el parque principal del municipio, se considera uno de los atractivos principales, gracias a su arquitectura colonial.

Los ríos Sucio, Uramita y Verde también son un atractivo de la población, los cuales atraviesan la cabecera municipal y se consideran lugares imperdibles a la hora de conocer el occidente antioqueño.