En Múnich, Alemania, se encuentra el Museo BMW, un espacio dedicado a contar la historia de una de las marcas de vehículos más reconocidas del mundo.

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El lugar permite conocer la evolución de la compañía a través de diferentes modelos de automóviles, motocicletas, motores y otros desarrollos tecnológicos. Sus exposiciones muestran cómo han cambiado los diseños y las innovaciones de BMW a lo largo de los años, por lo que la visita puede resultar de interés tanto para los aficionados a los vehículos como para los turistas que buscan actividades diferentes durante su recorrido por la ciudad.

Uno de los elementos que hacen particular a este museo es la posibilidad de acercarse a modelos históricos y piezas relacionadas con la trayectoria de la compañía.

¿Cuál es el horario del Museo BMW?

El Museo BMW abre sus puertas de martes a domingo, entre las 10:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde. Por esta razón, es importante tener en cuenta que los lunes no hay atención al público al momento de organizar el itinerario por Múnich.

El tiempo recomendado para recorrer las instalaciones depende del interés de cada visitante. Sin embargo, la mayoría de las personas dedica entre dos y tres horas a conocer las diferentes exposiciones.

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Este periodo permite observar con calma los vehículos históricos, recorrer las muestras y conocer algunos de los desarrollos que han marcado la trayectoria de la compañía.

La entrada incluye el acceso al museo, sin necesidad de hacer la fila habitual de taquilla, así como el recorrido por las exposiciones permanentes y temporales.

¿Cuánto cuesta la entrada al Museo BMW?

El precio de los boletos depende de la categoría del visitante. De acuerdo con las tarifas disponibles en el sistema de compra, estos son los valores:

Adultos: 27 euros.

27 euros. Mayores de 65 años: 19 euros. También aplica para personas que presenten un comprobante de jubilación.

19 euros. También aplica para personas que presenten un comprobante de jubilación. Estudiantes: 19 euros, con identificación vigente.

19 euros, con identificación vigente. Niños de 11 a 18 años: 16 euros.

Los menores de 11 años pueden ingresar gratis, según las condiciones indicadas en la información de acceso. Es recomendable revisar los requisitos de edad antes de realizar la compra.

¿Dónde queda el Museo BMW en Múnich?

El Museo BMW está ubicado en Am Olympiapark 2, 80809, Múnich, Alemania, junto a las instalaciones de la compañía y cerca del Parque Olímpico de la ciudad.

Su localización permite incluirlo en un recorrido por otros atractivos de esta zona, entre ellos BMW Welt, un espacio dedicado a presentar vehículos y novedades de la marca, y el Parque Olímpico de Múnich, construido para los Juegos Olímpicos de 1972.

En cuanto a las condiciones de ingreso, el museo cuenta con instalaciones accesibles para personas con discapacidad.