¿Por qué el pastel de Belém es tan famoso? La historia detrás del dulce más conocido de Lisboa

El pastel de Belém es uno de los dulces más conocidos de Portugal y una de las preparaciones que suelen buscar los turistas que visitan Lisboa. Se elabora con hojaldre y una crema a base de leche, azúcar y yemas de huevo. Se sirve generalmente tibio y puede acompañarse con canela o azúcar en polvo.

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Su popularidad se debe al secreto sobre su preparación que ha trascendido varias generaciones, pues aunque en Portugal existen otros dulces similares, el pastel de Belém identifica específicamente el producto elaborado por una pastelería ubicada en el barrio del mismo nombre.

La historia de este dulce está vinculada al monasterio de los Jerónimos, construido en el barrio de Belém, al oeste del centro de Lisboa.

Durante el siglo XIX, los conventos portugueses preparaban diferentes productos de repostería en los que utilizaban grandes cantidades de yemas de huevo.

En 1834, el cierre de los conventos y monasterios en Portugal llevó a muchos religiosos a buscar otras fuentes de ingresos. Según la historia de la pastelería Pastéis de Belém, una receta relacionada con el monasterio de los Jerónimos comenzó a comercializarse en un establecimiento cercano.

La venta de los pasteles empezó en 1837, en las instalaciones que dieron origen al negocio que continúa funcionando en la actualidad.

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¿Qué diferencia al pastel de Belém del pastel de nata?

El pastel de Belém y el pastel de nata tienen características similares: ambos están hechos con una base de hojaldre y un relleno cremoso que se hornea hasta adquirir una superficie dorada.

Sin embargo, sus nombres no significan lo mismo. El pastel de nata se vende en numerosas panaderías y cafeterías de Portugal, mientras que la denominación pastel de Belém corresponde al producto elaborado por la pastelería histórica del barrio de Belém.

La receta de este último no se ha divulgado públicamente. La reserva sobre sus ingredientes y su preparación es uno de los aspectos que distinguen al establecimiento.