El destino de Antioquia con volcanes de lodo junto al mar Caribe, un rincón perfecto para los aventureros

Urabá representa la conexión de Antioquia con el mar Caribe y se destaca por su importancia agrícola, especialmente por el cultivo de banano y plátano, productos que abastecen tanto al mercado nacional como a diferentes destinos internacionales.

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Con una extensión de 11.664 kilómetros cuadrados, equivalente al 18,6 % del territorio antioqueño, Urabá es la subregión más extensa del departamento, según la Gobernación del departamento.

Además de su riqueza natural y productiva, Urabá sobresale por su diversidad cultural, resultado del encuentro entre las tradiciones paisas y caribeñas, y allí se encuentra uno de los destinos que vale la pena conocer.

Se trata de Necoclí, un rincón que destaca por la diversidad de sus paisajes, en los que se combinan playas caribeñas, montañas, volcanes y otros escenarios naturales que son perfectos para los turistas más aventureros.

Información de la plataforma Antioquia es Mágica indica que este municipio reúne una amplia riqueza ambiental y cultural, con resguardos indígenas, ciénagas, cerros, cascadas y espacios ecológicos que invitan a explorar sus alrededores.

Su ubicación junto al golfo de Urabá le permite ofrecer distintos atractivos para quienes buscan experiencias al aire libre, contacto con la naturaleza y un acercamiento a las tradiciones del Caribe antioqueño.

Sus principales encantos

Entre sus principales atractivos y sitios de interés sobresalen sus volcanes de lodo, que les ofrecen una experiencia única para los viajeros aventureros, pues se les reconoce por sus propiedades terapéuticas y los paisajes que los rodean.

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Se dice que el lodo de estos cráteres es rico en minerales y arcillas, por lo que los visitantes lo utilizan como un spa natural para exfoliar, limpiar y suavizar la piel.

A diferencia de los volcanes de magma tradicionales, estos liberan lodo templado impulsado por gases subterráneos y aguas termales. Debido a la densidad del lodo, las personas pueden sumergirse y flotar sin riesgo de hundirse, lo que llama la atención de los viajeros.

Necoclí es un destino lleno de encantos naturales y culturales. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Además de estos volcanes, Necoclí cuenta con nueve playas y la ciénaga La Marimonda, considerada uno de los espejos de agua dulce más destacados de Antioquia. Esta variedad de escenarios convierte a Necoclí en una alternativa para viajeros interesados en la aventura, el descanso, el turismo de naturaleza y las experiencias culturales.

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A estos encantos se suma su gastronomía, marcada por los sabores del mar y los ingredientes propios de la región. El pescado, los camarones, el plátano, el coco y las frutas protagonizan diversas preparaciones que reflejan la identidad culinaria local y ofrecen a los visitantes una oportunidad para descubrir los sabores característicos de este destino del Caribe antioqueño.