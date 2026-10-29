¿Se atreve? Los planes más escalofriantes para vivir Halloween en Bogotá

Bogotá se prepara para vivir Halloween este fin de semana con planes que combinan terror, música, teatro y recorridos por lugares históricos de la ciudad.

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Desde experiencias inmersivas en parques de diversiones hasta caminatas nocturnas por calles coloniales, la capital ofrece alternativas para quienes buscan una forma diferente de despedir octubre.

La Alcaldía de Bogotá compartió algunas ideas de actividades para disfrutar esta temporada, con opciones culturales, recreativas y turísticas dirigidas a distintos públicos. La programación incluye propuestas gratuitas y eventos con boletería, ideales para quienes quieren salir de la rutina y disfrutar de la fecha.

Estos son algunos de los planes de Halloween que puede disfrutar en Bogotá. Foto: Getty Images

El Centro Histórico es uno de los escenarios más atractivos para quienes disfrutan las historias de misterio. En La Candelaria, diferentes agencias turísticas organizan recorridos nocturnos por calles empedradas, casas antiguas y rincones tradicionales, mientras los guías narran leyendas urbanas y relatos de apariciones que hacen parte del imaginario bogotano.

A estas experiencias se suman los recorridos temáticos gratuitos del Instituto Distrital de Turismo, una oportunidad para conocer el patrimonio de la ciudad desde otra perspectiva.

Para quienes disfrutan de los parques de diversiones, Salitre Mágico presenta su Festival del Terror, una experiencia que reúne casas del terror, personajes especiales y espectáculos diseñados para elevar la adrenalina.

Por otro lado, Mundo Aventura también se suma al Halloween con Terror al Parque, una propuesta que combina escenarios inmersivos, recorridos de misterio y personajes en vivo con las atracciones mecánicas habituales. La elección dependerá de la edad de los asistentes y del tipo de experiencia que busquen.

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La agenda cultural también tiene espacio en esta celebración. El Castillo de las Artes programó La Toma Dulce para el 30 de octubre, desde las 3:00 p. m. La actividad, organizada por el Instituto Distrital de las Artes, contempla entrada gratuita, muestras artísticas y propuestas recreativas para compartir en familia.

Por su parte, el Planetario de Bogotá preparó experiencias como Cumbión Planetario, con música electrónica y experimental, y Los espíritus lúdicos, una función de teatro de objetos en el domo, pensada para el público familiar.