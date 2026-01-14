Procuraduría le pone la lupa al atentado que dejó muerto al hijo del director de la cárcel de Rivera, en Huila

La Procuraduría General de la Nación le puso la lupa al nuevo atentado que se registró contra directivos del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), en Huila.

Para eso, activó una medida preventiva que se encargará de verificar cuáles eran las condiciones de seguridad con las que contaban el director y el subdirector de ese establecimiento carcelario, y si tenían las medidas de protección adecuadas para las funciones que estaban realizando.

El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez. Foto: John Paz-Colprensa

Con esa actuación, también se busca establecer si, con anterioridad al atentado, los directivos del Inpec habían denunciado amenazas o situaciones de riesgo ante las autoridades competentes y el curso que tuvieron ese tipo de alertas.

Además de estas tareas, la Procuraduría también expresó su rechazo frente al atentado que ocurrió el pasado 13 de enero, en la ciudad de Neiva, contra el director y el subdirector de la cárcel del municipio Rivera; el hecho fue tan grave que terminó dejando sin vida a un niño de 11 años que era el hijo del director del centro de reclusión.

El ente de control manifestó: “Extendemos nuestra solidaridad y acompañamiento a la familia del funcionario, en especial frente al dolor inconmensurable que representa la pérdida de un menor, y reafirmamos nuestra condena a toda acción de violencia que afecte a la población civil, a los servidores públicos y a sus familias”.

Un niño asesinado en ataque sicarial contra funcionarios del Inpec en Neiva. El Gobierno confirmó la noticia

Ese mensaje también iba acompañado de un llamado de atención al Ministerio de Defensa y a la fuerza pública para que refuercen las capacidades operativas, el pie de fuerza y las acciones de control territorial en Huila, para proteger la vida y el ejercicio seguro de las funciones públicas.

El Inpec confirmó, a través de un comunicado, que el atentado se dio después de que dos hombres, abordo de una motocicleta, abrieron fuego en contra del vehículo en el que se movilizaba el director de la cárcel Rivera, en Neiva, Edgar Enrique Rodríguez en compañía de su hijo, y el subdirector Renato Solano.

El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, confirmó: “Se conoció el desafortunado fallecimiento del niño de 11 años que venía en el vehículo con esos directivos del Inpec. Toda nuestra solidaridad con la familia; esperamos mejore la salud también del subdirector que se encuentra herido. La Policía tiene un plan candado para poder atrapar a los asesinos de este niño”.

Desde el sindicato de la Unión de Trabajadores Penitenciarios alertaron que estos hechos reflejan la violencia y la vulnerabilidad en la que se encuentran los funcionarios a cargo de cuidar las cárceles del país. “No hemos convertido en blanco fácil”, advirtieron.