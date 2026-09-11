Así reciben ayuda los soldados que perdieron sus piernas a causa del conflicto armado en Colombia

La Fundación Caicomba, una organización sin ánimo de lucro enfocada en la atención a los soldados caídos en combate y veteranos del Ejército Nacional de Colombia, lleva más de nueve años realizando labores de ayuda para los veteranos del conflicto armado en Colombia.

“Sáqueme de aquí y córteme la pierna”: el desesperado pedido de una mujer atrapada en escombros tras el terremoto en Cali

La entidad fue constituida formalmente en la ciudad de Cúcuta en el año 2017 por iniciativa de un sargento retirado de la institución, con el propósito de brindar oportunidades laborales, sustento económico y sillas de ruedas a los soldados que perdieron sus extremidades inferiores.

La mujer que fue a una clínica en Barranquilla por una fiebre y le amputaron brazos y piernas

La organización se mantiene principalmente en la comercialización de productos de defensa personal o de materia textil en centros comerciales y espacios públicos.

¿Cómo opera la fundación?

A diferencia de otras organizaciones no gubernamentales que dependen de subsidios estatales o cooperación internacional, la fundación opera sin recibir apoyo financiero de entidades públicas o privadas.

Sin embargo, cuenta con la documentación necesaria para realizar eventos legalmente en los centros comerciales y colocar estands informativos en distintas ciudades.

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En estos espacios de atención directa al público, los veteranos comercializan una variedad de artículos de uso cotidiano y personal.

Algunos de los productos disponibles son gorras con insignias militares, maletines, canguros y accesorios de defensa personal, comercializados directamente por los exintegrantes del Ejército como fuente principal de ingresos para sus hogares.

Impacto social y alianzas institucionales

La Fundación Caicomba ayuda a los uniformados retirados a conseguir un empleo para realizar una readaptación a la cotidianidad.

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Adicionalmente, la entidad coordina la consecución y entrega de sillas de ruedas adaptadas para suplir las necesidades de movilidad reducida de los uniformados afectados por artefactos explosivos y acciones de guerra.

Para llevar a cabo la entrega de estos insumos médicos y técnicos, la fundación ha establecido puentes de gestión con actores del sector político nacional.

En el marco de estas labores de asistencia comunitaria, la organización ha articulado la consecución de sillas de ruedas a través de la exsenadora María Fernanda Cabal, facilitando la donación de estos elementos esenciales para la calidad de vida de los veteranos de la Fuerza Pública.