Policía de Barranquilla dice que tratan de establecer cómo su comandante operativo terminó baleado en una de sus piernas

Estos hechos han causado polémica por el hermetismo con el que la institución manejó el caso inicialmente.

Redacción Semana
6 de enero de 2026, 1:17 p. m.
Teniente coronel Belkin Villarreal, comandante operativo de la Policía de Barranquilla.
Teniente coronel Belkin Villarreal, comandante operativo de la Policía de Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.

Por medio de un comunicado de prensa, la Policía Metropolitana de Barranquilla dio a conocer que tratan de establecer cómo fue que su comandante operativo, el teniente coronel Belkyn Villarreal Arroyo, terminó baleado en una de sus piernas durante la noche del domingo, 4 de enero, en el sur de la ciudad.

De acuerdo con la institución, el tercero al mando de la Policía de Barranquilla, terminó lesionado en uno de los gemelos de sus piernas, por lo que lo trasladaron hasta las instalaciones de la Clínica de la Policía, donde fue atendido por el personal médico.

Aunque la Policía no ha explicado cómo fue que uno de los oficiales más experimentados en temas de operativos y seguridad ciudadana terminó lesionado, señaló que han recolectado algunos testimonios para poder esclarecer lo sucedido.

“La lesión no reviste gravedad y el oficial se encuentra recibiendo atención médica oportuna, con signos vitales estables y bajo observación, sin riesgo para su integridad física. La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta las investigaciones correspondientes, para lo cual ya se han recolectado algunas versiones, con el fin de esclarecer plenamente los hechos y establecer las circunstancias en que ocurrió el incidente”, explicó la institución por medio de un comunicado de prensa.

Operativos de la Policía de Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.
En medio de toda esta situación, SEMANA conoció el testimonio de varios uniformados de la Policía Metropolitana, quienes aseguraron que este oficial, al parecer, no tendría buenos tratos con sus subalternos.

“Acá nadie se atreve a denunciar sus malos tratos porque hay una venganza dentro de la misma institución con un traslado a alguna zona roja del país, pero el trato que les da mi coronel a los patrulleros y suboficiales no es el mejor. Quizá nadie denuncie, pero que quede el precedente”, precisó bajo el anonimato.

Se espera que avancen las investigaciones y que la misma Policía Metropolitana de Barranquilla pueda entregar una versión oficial frente a los hechos que han generado polémica.

