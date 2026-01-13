Regionales

Dos heridos, entre ellos un menor de edad, tras impresionante ataque a bala contra directivos de cárcel de Neiva

Las autoridades investigan lo ocurrido.

13 de enero de 2026, 1:59 p. m.
Imagen de referencia. Getty Images.
Imagen de referencia. Getty Images.

Un grave ataque de sicarios se registró durante la madrugada de este martes, 13 de enero, en la vía que de Neiva conduce al municipio de Rivera, contra un vehículo donde se movilizaban el director de la cárcel de Neiva, su hijo de 11 años y Edgar Rodríguez, subdirector del penal, Renato Solano Osorio, así lo dio a conocer el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

El atentado se registró cuando dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo y abrieron fuego contra los ocupantes del mismo. El niño que iba en el carro terminó con un disparo en su cabeza, lo que lo tiene batallando contra la muerte un centro asistencial de esta zona del país.

En este lugar se registró el ataque criminal.
En este lugar se registró el ataque criminal.

Solano Osorio también recibió un impacto de bala y se encuentra bajo el cuidado del personal médico especializado. Mientras que el director del penal resultó ileso de este hecho de violencia que prende las alarmas en el departamento de Huila.

Las autoridades locales y departamentales se encuentran realizando las investigaciones correspondientes con el fin de poder determinar cuáles fueron las causas de este nuevo ataque de sicarios que hoy coloca en jaque la seguridad de la región.

Director de la cárcel de Neiva, Edgar Rodríguez, y el subdirector del establecimiento penitenciario, Renato Solano Osorio.
Director de la cárcel de Neiva, Edgar Rodríguez, y el subdirector del establecimiento penitenciario, Renato Solano Osorio.

Por medio de las redes sociales se han conocido mensajes de rechazo por esta nueva incursión de criminales, así lo hizo saber Darbinson Andrés, vicepresidente del Consejo de Juventudes del Huila, por medio de su cuenta en X.

“Rechazamos el atentado contra el Director de la Cárcel de Rivera. Toda nuestra solidaridad con nuestro amigo Edgar Rodríguez, quien se movilizaba junto a su hijo”, dijo.

En la zona, personal del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, adelanta entrevista y la revisión de los videos de cámaras de seguridad con el fin de poder identificar plenamente a los responsables.

Noticias Destacadas