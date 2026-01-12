Petro le advierte al ELN que habrá “acciones conjuntas” en su contra, y en alianza con Venezuela, si no abandonan ese país

El presidente Gustavo Petro anunció acciones militares junto a Venezuela en contra del ELN, si no abandona ese país. La reacción del mandatario se dio a la propuesta de esa guerrilla para crear un acuerdo nacional, dicen en un comunicado, que permita atender la crisis estructural y el conflicto social y político que ha vivido Colombia durante años.

Sobre esa propuesta, el presidente recordó que al Ejército de Liberación Nacional ya se le ofreció un acuerdo que “destruyó a sangre y fuego, matando humildes campesinos”, dijo en su cuenta de X; y destacó que esa masacre se dio por el “control de cultivos ilícitos y del oro ilícito”.

El ELN, acorralado: Estados Unidos y Venezuela coordinarían una ofensiva militar inédita

El jefe de Estado también reconoció que por ahora no se puede adelantar ninguna negociación con esa guerrilla, que desde hace un año está suspendida tras la arremetida violenta en el Catatumbo, porque no hay una salida real de las economías ilícitas como el narcotráfico y tampoco abandonan actividades como el reclutamiento de menores de edad.

Por eso, el presidente Petro advirtió que la primera reunión oficial con Venezuela, tras el arresto de Nicolás Maduro, debe “plantear el desarrollo de la zona económica especial para el desarrollo agrario e industrial del Norte de Santander y Táchira. Si el ELN no se une a la paz, abandonando Venezuela, habrá acciones conjuntas con Venezuela de tipo militar“.

Una negociación con todo el ELN en Colombia

El mandatario explicó, en su cuenta de X, que todos los integrantes de esa guerrilla deben pasar a Colombia para empezar a discutir sobre las zonas de concentración regionales, los planes de participación ciudadana para la transformación territorial de zonas de violencia y detener todo tipo de conflicto con otras organizaciones para volver a hablar de paz.

Así mismo, aseguró que la reinserción de los combatientes se hará a través de “grandes cooperativas productivas” con el fin de sustituir la financiación ilegal de las personas.

Eliécer Herlinto Chamorro Alias Antonio García ELN Foto: AFP

Petro fue mucho más allá y hasta habló de un modelo de justicia donde la “Fiscalía debe asumir de acuerdo a la ley, en los casos de condenados y sindicatos, la negociación de penas de acuerdo a procesos precedentes. Crímenes del estatuto de Roma deben tener pena, la JEP puede hacer extensiva su jurisdicción, para lo cual se necesita ley de la república que puede discutir el nuevo congreso o la asamblea nacional constituyente si el pueblo la decide y elige sus constituyentes”.

La dura respuesta del mandatario se dio después de que el ELN propuso, por medio de un comunicado, la creación de un acuerdo nacional que tendría como propósitos buscar una política de soberanía nacional y popular, luchas contra corrupción y el paramilitarismo, y erradicar la pobreza. Petro respondió con una ofensiva militar contra esa guerrilla.