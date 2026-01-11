El ELN, acorralado: Estados Unidos y Venezuela coordinarían ofensiva militar inédita

Las agencias de inteligencia estadounidense tienen claro que en Venezuela, muy cerca de Colombia, hay campamentos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero también zonas clave para el narcotráfico en el Caribe. Un nuevo informe que tienen en poder SEMANA y que no se revela en su totalidad, porque puede interferir en varias operaciones militares, muestra en detalle los movimientos operativos, la coordinación regional y todo lo que están organizando para atacar a esta guerrilla que tanto daño le ha hecho a la sociedad.

“Fuentes abiertas e inteligencia humana indican un incremento sostenido de la preocupación y alerta estratégica de Estados Unidos respecto a la presencia y expansión del ELN en territorio venezolano”, dice textualmente el informe en poder de esta revista.

Aunque no son nuevas estas alertas, sí tienen claro que estas han escalado muy fuerte tras la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas, Venezuela, en medio de una operación sin precedentes por parte del Gobierno de Donald Trump.

“Se han observado patrones consistentes con fases tempranas de preparación: fortalecimiento de capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) en el Caribe y zonas fronterizas colombo-venezolanas, así como un mayor intercambio de información con fuerzas de seguridad regionales”, precisa el documento.

Esta revista había revelado dónde estaban situados los campamentos del ELN, pero también las pistas ilegales de aterrizaje para temas de narcotráfico. Lo anterior, hoy tienen un mayor valor porque habrá una intervención militar muy fuerte en contra de esta guerrilla.

“La intervención multilateral es inminente contra el ELN en territorio venezolano. Son alrededor de 300 integrantes de este grupo armado que están en los campamentos que tienen el apoyo del régimen e incluso hubo la visita de varios de sus integrantes como Diosdado Cabello”, advierte el documento.

Guerrilleros del ELN. Foto: AFP

Y es que luego de la captura de Maduro y de Cilia Flores, las agencias de inteligencia han logrado evidenciar unos movimientos internos de esta guerrilla. Las fuentes consultadas precisan que no hay grandes concentraciones y que, por el contrario, han optado por grupos pequeños.

“En cada uno de esos campamentos hay solo comisiones, estructuras muy pequeñas del ELN; lo hacen por seguridad para evitar ser detectados. Una comisión tiene mínimo 15 bandidos y máximo 50. Se estima que en Venezuela pueden hacer presencia entre 250 y 300 bandidos en esos campamentos”, dijo un una fuente que analiza y le sigue el rastro a esta guerrilla en suelo venezolano y colombiano.

Cooperación inesperada

El ELN antes de la operación “resolución absoluta” liderada por la Fuerza Delta de Estados Unidos, se movía sin restricciones, pero ahora sus miembros tienen miedo de ser atacados por las fuerzas militares extranjeras que ya harían presencia en Venezuela.

“Su desplazamiento hacia otras zonas se ha visto limitado por la presión de las mismas autoridades venezolanas que ahora están cooperando con Estados Unidos y también hay una cooperación con las Fuerzas Militares de Colombia”, revela el documento.

Este nuevo panorama lo que muestra es una guerrilla que ha sido abandonada y ahora será atacada por Estados Unidos con apoyo de Venezuela y Colombia. Lo que ha llamado la atención de este informe de inteligencia es que ataques sin precedentes contra esta guerrilla tendrían la autorización directa del más alto nivel del Gobierno de Venezuela.

“Estados Unidos, con el beneplácito de Delcy Rodríguez, van a intervenir y atacar al ELN en suelo venezolano, muy cerca de Colombia”, indica el documento.

Todas estas informaciones fueron consignadas en estos documentos luego de interceptaciones a las comunicaciones, cruce de datos de fuentes humanas y de personal de inteligencia en terreno. Estados Unidos lo que tiene claro es que el Ejército de Liberación Nacional hoy es una guerrilla que está desestabilizando la región y los hechos de violencia en Colombia podrían dispararse aún más contra la población civil y la Fuerza Pública.

La guerrilla instala banderas en varias regiones de Colombia. Foto: Tomadas de las Redes Sociales

SEMANA pudo establecer mediante fuentes de inteligencia de las Fuerzas Militares que desde el territorio colombiano alistan un despliegue fuerte en la frontera para ser ese muro contención a las operaciones que adelanten en Venezuela.

“No se descarta que del lado colombiano, con más de 30.000 soldados, se haga trabajo de contención en apoyo a esta operación de Estados Unidos en territorio venezolano”, señala un alto oficial consultado por esta revista.

Para estas agencias de inteligencia este es un momento crucial para poder atacar a la guerrilla del ELN lo que deja “la ventana abierta para futuras operaciones tanto en Colombia como en Venezuela”.

La planeación de estas operaciones continúa tanto en Venezuela y Colombia con presencia de agentes de inteligencia internacionales que analizan cada uno de los pasos que darán para que no exista ningún tipo de imprecisión en los ataques.

Hasta el cierre de este informe periodístico, la inteligencia de Estados Unidos con la de Colombia no han logrado establecer el cruce de grandes cabecillas del ELN a territorio colombiano por cuenta de la captura de Maduro.

“Lo que hemos podido escuchar en esas interceptaciones que se han realizado es que ellos dicen que sienten mayor seguridad en suelo venezolano que en el colombiano, por lo que sabemos que no se ha registrado ese éxodo masivo que se esperaba”, precisó un oficial de inteligencia de Colombia.

Al mismo tiempo, señaló que los radares y otras tecnologías que han implementado están activos y no han registrado esos movimientos en las zonas que ya tienen priorizadas para un eventual ataque.