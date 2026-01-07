El ataque de Estados Unidos el pasado 3 de enero en Venezuela, que precipitó la captura de Nicolás Maduro y su esposa, dejó 100 muertos y una cantidad similar de heridos, dijo el miércoles el ministro del Interior.

“Hasta ahora, hasta ahora, y digo hasta ahora, hay 100 fallecidos, 100, y otra cantidad parecida de heridos. Terrible el ataque contra nuestro país”, dijo el ministro Diosdado Cabello, durante su programa semanal “Con el mazo dando”.

🇻🇪🇺🇸 | ÚLTIMA HORA: Diosdado Cabello dijo que "hasta ahora" hay 100 muertos por el operativo militar de Estados Unidos en Caracas que terminó en la captura y extracción de Nicolás Maduro. pic.twitter.com/M7MnIeSWae — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 8, 2026

En desarrollo...