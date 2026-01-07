Mundo

Ataques de Estados Unidos a Venezuela dejaron 100 muertos y otro centenar de personas heridas, confirmó Diosdado Cabello

Las tropas norteamericanas ingresaron al país del Caribe en la madrugada del sábado, 3 de enero.

8 de enero de 2026, 2:49 a. m.
Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares al sobrevuelo de aviones, se escucharon en Caracas alrededor de las 2:00 a. m. (06:00 GMT) del 3 de enero, según informó un periodista de AFP.
El ataque de Estados Unidos el pasado 3 de enero en Venezuela, que precipitó la captura de Nicolás Maduro y su esposa, dejó 100 muertos y una cantidad similar de heridos, dijo el miércoles el ministro del Interior.

“Hasta ahora, hasta ahora, y digo hasta ahora, hay 100 fallecidos, 100, y otra cantidad parecida de heridos. Terrible el ataque contra nuestro país”, dijo el ministro Diosdado Cabello, durante su programa semanal “Con el mazo dando”.

En desarrollo...

Noticias Destacadas