Exmagistrados y exfuncionarios piden al procurador Gregorio Eljach frenar “descalificaciones” del presidente Petro

Un grupo de reconocidos exmagistrados, exfuncionarios del Estado, académicos e intelectuales remitió una carta al procurador general de la nación, Gregorio Eljach, en la que le solicitan hacer un “enérgico llamado de atención” al presidente Gustavo Petro por lo que consideran actuaciones “al margen del orden constitucional”.

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En la carta, sostiene que el jefe de Estado ha incurrido de manera reiterada en conductas que, a juicio de los firmantes, “desbordan el marco constitucional de la función presidencial”.

Entre los cuestionamientos planteados aparecen las constantes críticas del mandatario a decisiones judiciales y administrativas adversas a su Gobierno, los señalamientos sobre un supuesto fraude electoral, las tensiones con el Banco de la República y una presunta intervención política a favor del proyecto oficialista.

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"Creemos que hoy en Colombia están en juego el sistema democrático y las libertades ciudadanas, y que es urgente un pronunciamiento suyo", dicen los firmantes al procurador Gregorio Eljach. Foto: Fotomontaje SEMANA

“Creemos que hoy en Colombia están en juego el sistema democrático y las libertades ciudadanas”, advierten los firmantes en la carta enviada al jefe del Ministerio Público.

Los ciudadanos que respaldan la solicitud aclararon que reconocen el fuero constitucional que protege al presidente y que, por esa razón, no están pidiendo una actuación disciplinaria contra Petro. En cambio, apelan al “poder moral” de la Procuraduría para que haga un pronunciamiento público frente a lo que consideran un uso excesivo del poder presidencial.

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Gregorio Eljach, procurador general de la nación. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En el texto también se afirma que el mandatario ha deslegitimado instituciones como la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Fiscalía, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral cuando estas adoptan decisiones contrarias a las posiciones del Ejecutivo.

Sobre el Banco de la República, los firmantes sostienen que el presidente ha lanzado acusaciones “sin evidencia de ninguna naturaleza” contra la junta directiva del emisor y cuestionan presiones del Gobierno relacionadas con la participación del ministro de Hacienda en las sesiones del organismo.

Gustavo Petro. Foto: Cortesía Presidencia

La carta fue suscrita, entre otros, por los exmagistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger, y por figuras públicas como Moisés Wasserman, Juan Camilo Restrepo y Eduardo Pizarro.