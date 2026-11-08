El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) rindió homenaje a la memoria de Fanny González Franco, la primera mujer en ocupar el cargo de magistrada titular de la Corte Suprema de Justicia, asesinada en noviembre de 1985 durante la toma del Palacio de Justicia por parte del M19.

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Durante el evento, que tuvo lugar al cumplirse 41 años de la tragedia, el director general del CNMH, D’Mar Córdoba Salamanca, hizo entrega de una placa conmemorativa a la familia de la magistrada.

El reconocimiento fue recibido por su sobrina nieta, María Jozame González, quien en los últimos años ha liderado los esfuerzos por preservar y reivindicar el legado de su tía abuela.

González Franco, quien nació en el departamento de Caldas, consolidó una trayectoria profesional brillante e histórica. Fue la primera mujer en graduarse en derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana y se desempeñó como jueza en Manizales.

En el año de 1984, alcanzó la cúspide de su carrera al ingresar a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Su logro no solo marcó un hito nacional, sino que también abrió el camino para que otras mujeres de su propia familia decidieran estudiar derecho.

La placa entregada por el Centro Nacional de Memoria Histórica inmortaliza las últimas palabras que la magistrada pronunció vía telefónica a su hermano Otoniel, a las 4:36 de la tarde de aquel fatídico 6 de noviembre, desde su despacho en el Palacio de Justicia.

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“Por voluntad de Dios y autoridad de la ley vine a la Corte a administrar justicia en nombre de la República de Colombia. No a llorar ni a pedir clemencia. Dios está conmigo y me ayudará a conservar mi dignidad de magistrada. Si es designio de Dios que yo muera para que se conserven inmaculadas las instituciones jurídicas y vuelva la paz a Colombia, entonces que Dios, el presidente y las Fuerzas Armadas salven la patria. Muero, pero no me doblego”, señaló en ese momento.

El director del CNMH anunció que la entidad proyecta llevar una copia de esta placa a la Corte Suprema de Justicia para que sus palabras queden consignadas en sus salas.

Para la familia de la magistrada, estas palabras reflejan su firme determinación de no negociar con el grupo guerrillero. María Jozame González fue enfática al señalar al M19 como el único responsable de la muerte de la magistrada y afirmó: “Nosotros nunca pensamos que el Ejército fuera responsable”.

Jozame cuestionó la narrativa reciente sobre la toma del Palacio, criticando que el M19 intente presentar lo ocurrido como una “hazaña”. Confesó el dolor que significó ver a un expresidente ondear la bandera de dicha guerrilla en la plaza pública, justo frente al Palacio de Justicia donde murió la magistrada.

Por ello, hizo un llamado urgente a que las nuevas generaciones, especialmente los jóvenes y las mujeres, conozcan la historia real: “cómo fue, no cómo han querido venderla”.