Los conocidos puntos ciegos o ángulos muertos de los camiones se pueden convertir en la causa de un accidente fatal en la vía. Para evitarlos, CESVI Colombia detalló dónde se ubican en los vehículos grandes, las dimensiones y cómo evitarlos.

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¿Cuáles son los puntos ciegos de los camioneros?

El informe del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) explicó que los puntos ciegos se originan por elementos propios de la estructura del vehículo, tales como los parales del marco del parabrisas, los paneles centrales, el capó y los costados traseros.

Zona delantera

Primeramente, en la zona del paral izquierdo (lado del conductor), se reduce el campo de visión hasta en 15 grados, por lo que esta inclinación es suficiente para ocultar por completo a un peatón, una motocicleta o un vehículo en curvas e intersecciones.

Zonas laterales

Representan las áreas de mayor siniestralidad, especialmente cuando ciclistas y motociclistas circulan entre carriles en paralelo a vehículos de gran tamaño.

En camiones articulados o furgones que carecen de espejo retrovisor interno, el ángulo muerto lateral es aún mayor si los retrovisores externos no logran cubrir el costado completo.

Zona trasera

Al ser las carrocerías o planchones significativamente más altos que los automóviles livianos, el conductor pierde de vista a cualquier vehículo que se aproxime por detrás a poca distancia.

Estos puntos de vista explicados se pueden entender mejor con la siguiente imagen:

Puntos ciegos de los camiones. Foto: CESVI Colombia

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La entidad sugirió a los conductores de los demás vehículos evitar situarse en estos sitios; sin embargo, si es inminente, alertar al conductor del camión con sonidos o estar atento a cualquier maniobra de él.

Conductores de camiones, ¿cómo prevenir los puntos ciegos del vehículo?

Los conductores de estos camiones son los principales responsables a la hora de conducir su vehículo, por lo que se les exige una mayor atención y, para lograrlo, la CESVI recomienda tener en cuenta las siguientes sugerencias:

Ajuste de retrovisores a 45%

Uso de espejos convexos y ventanas de maniobra

Revisar los espejos cada 6 a 10 segundos

Mantener la vista en los diferentes puntos visibles

Tener precaución en giros y adelantamientos

Puntos ciegos de los camiones. Foto: CESVI Colombia