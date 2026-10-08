El tradicional barrio La Macarena, en la localidad de Santa Fe, comenzó a cambiar su malla vial.

La Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) inició trabajos que contemplan la intervención de más de 10 cuadras y cerca de 2.200 metros cuadrados de vías.

Más de 5.000 policías de tránsito estarán en las vías del país durante la semana de receso escolar

Estas son las primeras vías que serán intervenidas

Los primeros trabajos comenzaron en la carrera 4A, entre las calles 26B y 27, donde se adelantan labores de mejoramiento de la malla vial.

Según la UMV, durante las próximas semanas se continuará con intervenciones en otros 19 puntos del sector.

La entidad explicó que las obras corresponden a trabajos de parcheo y recuperación de las vías, con una intervención estimada de 2.200 metros cuadrados.

El objetivo es mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial en una zona con presencia de residentes, restaurantes, comercios y visitantes.

Uno de los aspectos que puede interesar a quienes transitan por el sector es el horario de las obras. La UMV señaló que las actividades se realizarán principalmente durante la noche, con el propósito de disminuir el impacto sobre la movilidad y la cotidianidad del barrio.

Trabajadores restauran vías en La Macarena. Foto: X @UMVbogota

Las obras beneficiarán a residentes y visitantes

De acuerdo con la UMV, las intervenciones beneficiarán a aproximadamente 30.000 personas, entre habitantes, comerciantes y turistas que frecuentan La Macarena.

La directora de la UMV, Mónica Rueda, explicó que la entidad trabajará en más de 10 cuadras y que la intervención de la carrera 4A busca entregar mejores condiciones para quienes recorren el sector.

La intervención también tiene relevancia por la ubicación del barrio.

Más de 3.000 m² están a punto de cambiar en La Macarena, localidad de @AlcaldiaSantaFe. ✅ 📌Anoche, nuestra directora, @monicaruedap, estuvo en el frente de obra, haciendo seguimiento para que todo avance como está previsto y para que muy pronto la comunidad pueda disfrutar de una vía renovada. 💛 Seguimos avanzando en una intervención que mejorará las condiciones de movilidad de quienes recorren este sector todos los días. Porque somos #LaEntidadDeLosBarrios ❤️💛 — Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) (@UMVbogota) October 8, 2026

Según la entidad distrital, por sus alrededores circulan siete rutas del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) y el sector está a menos de cinco minutos de la estación Museo Nacional del TransMilenio.

Además, la recuperación de las calles facilitará el acceso a diferentes puntos de interés cercanos, entre ellos la Plaza Cultural La Santamaría, el Planetario de Bogotá, el parque Bicentenario y el área gastronómica conocida como Zona M.

La Macarena, uno de los sectores tradicionales del centro de Bogotá, se caracteriza por su arquitectura, oferta gastronómica y actividad cultural.

Con estas obras, la Administración Distrital busca mejorar las condiciones de una malla vial que es utilizada tanto por quienes viven en la zona como por quienes llegan al barrio como turistas.

Así, quienes viven, trabajan o transitan por La Macarena deberán tener en cuenta el desarrollo de las obras durante las próximas semanas, especialmente en horario nocturno.