VEHÍCULOS

Puente festivo pondrá a prueba la movilidad en Bogotá: más de 2 millones de vehículos saldrán a las vías

La movilidad de Bogotá tendrá un operativo especial ante el aumento de viajes durante los próximos días.

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Julián Mateo Candela Suescún

Julián Mateo Candela Suescún

8 de octubre de 2026 a las 5:12 p. m.
El Distrito implementará el Plan Éxodo y Retorno para acompañar la movilidad durante el puente festivo.
El Distrito implementará el Plan Éxodo y Retorno para acompañar la movilidad durante el puente festivo. Foto: Secretaría Distrital de Movilidad - API

Bogotá está lista para recibir un nuevo puente festivo, en este caso para celebrar el Día de la Diversidad Étnica y Cultural. Por ello, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Movilidad, tiene listo el Plan Éxodo y Retorno para gestionar el tráfico de la ciudad durante los próximos días.

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Más de 150 personas, entre ellas agentes civiles de Tránsito, Grupo Guía y Policía de Tránsito, se desplegarán en los principales corredores de la capital para monitorear las condiciones de movilidad y atender las novedades que se presenten.

El pronóstico de este puente festivo estima la salida de 1.181.208 vehículos de Bogotá, mientras que 1.071.145 ingresarían.

Plan retornó y plan salida de Bogotá
Plan Éxodo y Retorno de Bogotá. Foto: COLPRENSA

Para acompañar los desplazamientos, los equipos en vía y desde el Centro Estratégico de Movilidad estarán vigilando los corredores que presentarán una mayor demanda, además de activar las medidas de gestión necesarias según el comportamiento del tráfico.

La Alcaldía Mayor también informó que los días 11 y 12 de octubre se aplicará el reversible de ingreso en la carrera Séptima a partir de las 4:00 p. m., brindando una mejor circulación para los usuarios que ingresen a la ciudad.

Así se aplicará el Pico y Placa Regional

El próximo lunes, 12 de octubre, el Distrito implementará la medida del Pico y Placa Regional, que permitirá el ingreso de vehículos a Bogotá durante unos horarios específicos.

Las autoridades hacen un llamado a los conductores para que verifiquen el horario que les corresponde, ya que de incumplirlo recibirán duras sanciones económicas, según lo estipulado en el Código Nacional de Tránsito.

También aconsejan revisar las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos, respetar los límites de velocidad y las normas de tránsito, y no conducir bajo los efectos del alcohol.

Pico y Placa Regional
Pico y Placa Regional. Foto: Secretaría Distrital de Movilidad - API

“El Distrito acompañará las jornadas de éxodo y retorno con presencia permanente en vía y gestión del tráfico. Sin embargo, las decisiones de cada persona también son fundamentales para cuidar la vida durante el viaje”, comentó la Secretaría de Movilidad.

La medida quedó de la siguiente manera:

  • De 12:00 m. a 4:00 p. m.: podrán ingresar vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).
  • De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: podrán ingresar vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

El Pico y Placa Regional será aplicado en los tramos de ingreso de:

  • Autopista Sur.
  • Avenida calle 13.
  • Avenida calle 80.
  • Avenida carrera Séptima.
  • Avenida Boyacá – Vía al Llano.
  • Vía Suba-Cota.
  • Vía a La Calera.
  • Vía a Choachí.