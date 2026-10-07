Galán habla de “obra clave” para la movilidad de Bogotá: ¿se acabarán los trancones?

Una nueva alternativa para movilizarse entre Bogotá y Soacha comienza a tomar forma luego de que fuera adjudicado el contrato para construir el Puente Tibanica, una obra que busca mejorar la conexión entre la localidad de Bosa y Ciudad Verde, además de ofrecer una opción diferente a la autopista Sur.

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El contrato fue adjudicado por el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU) al Consorcio Corredor Vial ICCU, integrado por Construlatina S.A.S., SJ Projects S.A.S. y A.S.J. Internacional Constructora y Montajes. La firma fue seleccionada entre 17 propuestas que participaron en el proceso.

La obra tendrá una inversión cercana a los $60.000 millones y, de acuerdo con la información entregada, el plazo establecido para su ejecución es de 18 meses. El proyecto cuenta con la participación de la Agencia Regional de Movilidad, que también aportó recursos para su desarrollo.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió a esta iniciativa como una “obra clave”, debido a que este proyecto buscara ayudar a disminuir los trancones en la capital. “La adjudicación de su construcción es una gran noticia para la movilidad de la ciudad-región”, aseguró el mandatario.

El nuevo puente estará ubicado sobre la quebrada Tibanica y permitirá conectar la avenida Ciudad de Cali, en Bosa, con la avenida Terreros, en el sector de Ciudad Verde, en Soacha. De esta manera, la infraestructura busca facilitar los desplazamientos entre ambos municipios y distribuir parte del tráfico que actualmente utiliza la autopista Sur.

La estructura tendrá una longitud aproximada de 87 metros y contará con cuatro carriles para tráfico mixto, distribuidos en dos por sentido. También se contemplan espacios destinados al tránsito peatonal y de bicicletas, además de infraestructura que permitirá mejorar la conexión con las vías existentes.

Por otro lado, las obras incluyen intervenciones en las vías que conectarán ambos extremos de la estructura. Entre ellas está la adecuación de los empalmes de la avenida Ciudad de Cali y Ciudad Verde, así como la construcción de un tramo de la segunda calzada de la avenida Terreros y nuevos retornos para facilitar la movilidad.

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Las autoridades estiman que la infraestructura tendrá impacto sobre la movilidad de cerca de 250.000 habitantes del sector, al generar una nueva conexión para los viajes entre Bogotá y Soacha.

La adjudicación representa así un nuevo avance para una obra que se proyecta como una alternativa de conexión entre Bogotá y Soacha. El objetivo es que, una vez terminada, contribuya a descongestionar uno de los principales corredores utilizados para entrar y salir de la capital.