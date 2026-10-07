Grave accidente en vía Tunja-Moniquirá: volcamiento de bus deja 17 heridos, cinco graves

En horas de la mañana se registró un grave accidente de bus en la vía Tunja-Monquirá, que hasta el momento deja un gran balance de afectados. Sin embargo, las autoridades se encuentran en el lugar brindando la atención correspondiente.

Policía mató a dos presuntos ladrones que le iban a robar su camioneta en Bogotá: otro delincuente quedó herido

De acuerdo con la información preliminar, hasta el momento se han identificado 17 personas heridas, cinco de ellas con lesiones de gravedad. Al parecer, lo que sucedió fue que el bus afiliado a Libertadores, en el que se transportaban estas personas, se volcó.

El accidente ocurrió aproximadamente a la una de la mañana, en el sector conocido como La Curva del Capitán, en La Cumbre.

*Noticia en desarrollo...