Las marcas que más venden carros híbridos y eléctricos en Colombia: pierden terreno las tradicionales

El mercado de los vehículos híbridos y eléctricos cada vez tiene más protagonismo en Colombia y, con la renovación del parque automotor, han llegado nuevas marcas con paso firme y hoy ya lideran las ventas, a pesar de su ‘juventud’ en el país.

Revelador reporte de los vehículos matriculados en Colombia: ¿se venden más eléctricos, híbridos o de combustión?

Las jóvenes marcas que protagonizan el mercado de los eléctricos

La industria de los eléctricos ha sido ampliamente dominada por una marca que lleva poco más de un año en Colombia: Tesla.

Su Model Y —con el que ha dominado el mercado durante este 2026— lo ha catapultado junto al Model 3 para convertirse en los líderes del segmento. Entre enero y septiembre, la marca ha logrado matricular 14.381 unidades, según los datos del RUNT.

Tesla. Foto: Catalina Olaya / Colprensa

Luego de esta reconocida compañía norteamericana, lo sigue el gigante chino BYD, que ya logró registrar 8.219 vehículos nuevos este año. A diferencia de Tesla, la marca china sí es protagonista en el mercado colombiano desde el año pasado, cuando fue la líder en ventas de vehículos de este segmento, matriculando 6.681 autos.

El top tres lo finaliza otra importante compañía proveniente de China: Chery, la marca que combina las SUV personales con las camionetas de trabajo. Su oferta, caracterizada por la versatilidad y economía, le ha permitido consolidarse en el segmento de los eléctricos.

Las marcas chinas que más venden carros en Colombia: crecieron más del 100 % en este año

A continuación, el top 10 de las marcas que más venden carros híbridos en Colombia:

Tesla (16.542 unidades matriculadas desde enero hasta septiembre en el país) BYD (8.219) Chery (2.518) MG (2.109) Chevrolet (1.450) GAC (1.255) Geely (990) KIA (988) Dongfeng (614) Volvo (527)

Las marcas que más carros híbridos venden en Colombia

En el segmento de los vehículos híbridos, la realidad es completamente diferente al mercado de los eléctricos, ya que allí destacan algunas de las marcas que tradicionalmente han dominado la industria automotriz colombiana.

Los 3 automóviles pequeños híbridos más vendidos en Colombia: son nuevos a precios de usados

Estos vehículos han tenido mayor aceptación por el público colombiano. De acuerdo con el informe de la ANDI y Fenalco, con corte a septiembre, este año se han matriculado 75.741 autos híbridos, distanciándose de los números registrados por el segmento de los eléctricos, que logra registrar 39.784 en el acumulado anual.

Las 10 marcas que más carros híbridos matriculan en Colombia son:

Toyota (2.044 vehículos registrados en 2026 con corte en septiembre) Suzuki (1.582) Kia (1.107) Renault (1.008) Mazda (898) Nissan (877) Hyundai (580) Ford (573) Mercedes-Benz (284) BYD (261)

En este ranking destacan viejos conocidos; BYD es la única marca que puede llegar a ser considerada “nueva” en el mercado nacional, aunque ya tiene presencia en el país desde 2012 con algunos taxis eléctricos que empezaron a rodar en Bogotá.