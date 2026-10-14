El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, puso la primera piedra de las obras con las que la Administración municipal busca recuperar el sector de la carrera 27 con calle 56.

La idea es convertirlo en un espacio para el deporte, la recreación y el encuentro ciudadano.

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Así será la nueva Puerta del Sol

La intervención, denominada Una nueva Puerta del Sol, contempla una inversión estimada de $4.500 millones y busca cambiar la imagen de este punto de la entrada sur de la capital santandereana.

Contará con la renovación del espacio público y con la incorporación de nuevas zonas para residentes y visitantes.

Entre las obras previstas se encuentra la construcción de un skatepark para la práctica de deportes sobre tabla, una cancha de pickleball, gimnasios urbanos y un pipicán destinado a la recreación de las mascotas.

El proyecto también incluye juegos infantiles, jardines, zonas verdes y la renovación de andenes y senderos peatonales.

Con estos espacios, la Alcaldía busca ampliar las alternativas para hacer deporte y disfrutar de actividades al aire libre sin salir de la ciudad.

Otro de los componentes será una plaza semicubierta frente a Cajasan, que contará con espacios comerciales y una plazoleta de comidas.

La propuesta busca que el sector no sea únicamente un punto de paso, sino también un lugar donde las personas puedan permanecer y compartir.

#Local 🏗️ Así comenzó la construcción de ‘Una nueva Puerta del Sol’, el proyecto con el que la Alcaldía de Bucaramanga busca transformar el sector de la carrera 27 con calle 56. El alcalde Cristian Portilla puso la primera piedra de una intervención que contempla espacios deportivos y recreativos, como un skatepark, una cancha de pickleball, un pipicán, gimnasios urbanos y una plaza semicubierta frente a Cajasan. — Vanguardia (@vanguardiacom) October 14, 2026

Una apuesta para recuperar el espacio público

La intervención se desarrolla en un sector estratégico de Bucaramanga, donde la Administración municipal busca mejorar las condiciones del entorno y aprovechar áreas para actividades recreativas y comerciales.

La recuperación de la Puerta del Sol también está vinculada a una propuesta de circuito turístico.

Este conectará distintos puntos de interés de la zona, entre ellos el monumento que le da nombre al sector y el Parque de Conucos.

Con el inicio de las obras, la Alcaldía pone en marcha una intervención que pretende renovar este punto de la ciudad.

la Puerta del Sol comienza una nueva etapa en Bucaramanga.

Panorámica Bucaramanga, Santander Foto: Anadolu Agency via Getty Images

El avance de los trabajos será clave para conocer cuándo estarán disponibles los escenarios deportivos, las zonas recreativas y los espacios comerciales proyectados.

La idea es recuperar este punto estratégico de la ciudad y convertirlo en un lugar para el encuentro de los bumangueses y sus visitantes.

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