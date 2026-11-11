Angie Rodríguez reveló nuevo chat en el que Laura Sarabia ordenó comprar tiquetes y reservar hoteles para Petro: “No me presté”

Angie Rodríguez, a través de su nueva cuenta de X, respondió luego de que un juez ordenó rectificar señalamientos contra Laura Sarabia, exembajadora de Colombia en Reino Unido, y reveló un nuevo chat en el que probaría que la también exdirectora del Dapre era responsable de la “agenda privada” del expresidente Gustavo Petro.

Rodríguez aseguró que la rectificación no cubre todas sus señalamientos contra Sarabia y que impugnará la sentencia: “No comparto esta valoración judicial”.

Comunicado a la opinión pública Abro hilo 1. https://t.co/z1piSsLmgY — Angie Lizeth Rodríguez Fajardo (@Angier_1992) November 11, 2026

En el video, Rodríguez aseguró que Sarabia, como jefe de despacho, estaba a cargo de la “agenda privada” de Petro.

Y expuso un chat, con fecha del 15 de febrero de 2025, en el que le delegó, entre otras funciones, la compra de tiquetes y reservas de hoteles.

Chat entre Angie Rodríguez y Laura Sarabia. Foto: SEMANA

“El presidente pide tiquetes y hoteles en sus viajes. Es importante que tú los compres y coordines. Más sus gastos personales”, le dijo Sarabia a Rodríguez.

De acuerdo con Rodríguez, ella no sabía a qué se hacía referencia, dado que el hospedaje y transporte del entonces mandatario estaba cubierto.

“No entendía a qué hacía referencia. ¿Por qué comprar tiquetes al presidente o por qué comprar tiquetes si el presidente tiene no un avión, sino varios aviones presidenciales? Además, ¿por qué hoteles? Si normalmente el presidente tiene casas privadas y le dan cortesía en muchos de los viajes a los que él iba, tanto nacional como internacionalmente", dijo en el video.

Según cuenta, luego se enteró de que se trataba de gastos de la llamada “agenda privada”.

“Yo no me presté para eso. Cuando me di cuenta de lo que estaba enfrentando, dije que eso no va conmigo y que no me iba a prestar para eso”, sostuvo.

Sin embargo, según contó Rodríguez, Petro le solicitó que gestionara los gastos de Vanessa Cortés, quien aseguró era la pareja “oficial” del exmandatario.

“Ella, en ese mensaje en WhatsApp, está reconociendo que sí había una agenda privada. Entonces, ¿por qué le molesta que yo señale que presuntamente ella era una de las que organizaba eso? Lo mantengo", dijo en otro aparte.

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Igualmente, aseguró que el teléfono celular de Gustavo Petro se encontraba a nombre de Jaime Ramírez Cobo, exasesor de la Casa de Nariño y padrino de matrimonio de Sarabia.

“Me causó una alerta inmediata. Le informo al presidente que su celular no estaba a su nombre, sino a nombre de Jaime Ramírez Cobo. Él estaba muy molesto. Todo apuntaba a la señora Laura Sarabia”, dijo, quien además mostró un chat en el que René Guarín, quien fue director de la DNI, manifestó que el celular estaba “envenenado”.

Rodríguez no se retracta de las acusaciones que lanzó contra Sarabia y en los próximos días presentará impugnación a la decisión que la obliga a retractarse.