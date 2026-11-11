En pleno evento le preguntaron al presidente De La Espriella si ha firmado más bombas: el mandatario no dudo en responder

Sigue avanzando la política de seguridad del presidente Abelardo De La Espriella en contra de estructuras terroristas en diferentes zonas del territorio nacional.

Este miércoles 11 de noviembre, en un evento público del Gobierno que se desarrolló sobre el proceso de reconstrucción por el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto en Roldanillo, Valle del Cauca, el mandatario vivió una situación particular.

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En uno de los apartes del discurso que dio el jefe de Estado, le preguntaron en pleno evento que si ha firmado más bombas, como lo hizo esta semana con un artefacto que fue lanzado en contra de las denominadas disidencias de las Farc de alias Calarcá.

El mandatario no evadió la pregunta y por el contrario no dudo en responder de manera directa: “Claro, he firmado varias bombas, he firmado varias bombas”, insistió.

Presidente De La Espriella firmó bomba que fue lanzada a las disidencias de las Farc Foto: Fuerza Pública

Además, De La Espriella reveló detalles del más reciente bombardeo que ordenó en el que fue abatido alias Negro Perea, señalado como uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo.

“Me voy a Montería en la noche, porque vamos a presentar unos bandidos del clan del Golfo que dimos de baja. Ayer le dimos la bienvenida a esos bandidos a la patria milagro”, expresó el presidente.

El presidente Abelardo De La Espriella reveló detalles del bombardeo que ordenó contra el Clan del Golfo. Fue abatido alias Negro Perea: “No supieron si fue una buseta sin frenos, no supieron si era un rayo, hasta ahí llegaron”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/Ys2ys1glw8 — Revista Semana (@RevistaSemana) November 11, 2026

También aseguró: “450 kilos de democracia en una bomba. No supieron si fue una buceta sin freno. No supieron si era un rayo. Hasta ahí llegaron. Esa es la Patria Milagro”.

Sumado a ello, en su cuenta personal de X aseguró: “En la operación NEHEMÍAS, desarrollada en zona rural de Tarazá, nuestro Ejército Nacional, con inteligencia de la Policía Nacional y apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, golpeó a la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez del Clan del Golfo”.

“El resultado preliminar: ocho dados de baja, entre ellos Haminton Mosquera, alias ‘Negro Perea’, cabecilla principal de esta estructura, con más de 20 años de trayectoria criminal y una recompensa de hasta $2.018 millones”, dijo.

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Y concluyó en sus redes sociales: “Este criminal, subordinado directamente a alias ‘Gonzalito’, era señalado de ordenar homicidios, desplazamientos forzados y ataques contra nuestra Fuerza Pública, incluido el asesinato de un patrullero en Tarazá en 2025”.