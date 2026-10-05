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Más de 5.000 policías de tránsito estarán en las vías del país durante la semana de receso escolar

La Policía de Carreteras proyecta que se movilicen más de 11 millones de vehículos a nivel nacional.

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Redacción Semana
5 de octubre de 2026 a las 5:04 p. m.
La Policía de Carreteras aumenta su presencia en las vías del país durante la semana de receso escolar.
La Policía de Carreteras aumenta su presencia en las vías del país durante la semana de receso escolar. Foto: Guillermo Torres /Semana

Un amplio dispositivo vial diseñó la Policía de Carreteras para la semana de receso escolar, durante la cual se proyecta que se movilicen más de 11 millones de vehículos a lo largo del territorio nacional.

Según la Policía de Carreteras, para este período de vacaciones se proyectó un plan que contempla 5.000 efectivos en las vías, orientando a los conductores y garantizando la seguridad vial.

Operación retorno
Las carreteras son monitoreadas a través de diferentes cámaras. Foto: Secretaría de Movilidad

Uno de los esfuerzos que tendrán las autoridades en esta etapa es evitar conductores ebrios en las vías.

“En 2025 se realizaron 13.801 pruebas de embriaguez y 99 resultaron positivas. Si va a conducir, no consuma alcohol; y si consume alcohol, no conduzca. Una copa puede parecer poco, pero una decisión irresponsable puede cambiar muchas vidas”, indicó la Policía de Carreteras.