Excongresista Olga Lucía Velásquez lidera campaña de salud mental

La excongresista Olga Lucía Velásquez encabeza una campaña para recalcar la importancia de la salud mental, especialmente en octubre, mes en el que se resalta este tema. Velásquez mencionó que gracias a la Ley 2460 de 2025 la salud mental quedó establecida como un derecho para los colombianos.

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En medio de ese panorama lanzó la campaña No es lo mismo para que las personas hagan conciencia de la salud mental en su vida cotidiana.

“Lo más importante es que todos y todas aprendamos a distinguir las emociones. Cuando usted distingue algo, puede establecer que necesita ayuda”, afirmó la congresista.

En ese sentido, dijo que lo primero que debe hacer una persona es identificar esas emociones y ver si se trata de una simple sensación o un problema de fondo que se debe tratar.

“Reconocer nuestras emociones en la cotidianidad es necesario, pero no es fundamental solo en la vida diaria, sino a largo plazo; pues nos permite ser conscientes de cómo está nuestro bienestar. No es lo mismo estar cansado un día, incluso varios días; que semanas sintiendo que ya no puedo con la vida, que me pesa, que siento que el sufrimiento es mayor que la tranquilidad o el amor que estoy sintiendo por mí mismo”, aseguró.