Yessid Pulgar, hermano de Eduardo Pulgar, condenado por soborno, apoya a Paloma Valencia

Este martes 19 de mayo, la bancada del Partido Liberal se reunió con la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia. En el encuentro estuvieron el director de la colectividad, César Gaviria, su hijo Simón Gaviria y 43 congresistas liberales.

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La idea del encuentro era elaborar la estrategia de campaña para estas dos semanas que restan, pero llamó la atención la presencia de un polémico congresista electo del liberalismo.

Se trata de Yessid Pulgar, hermano del exsenador Eduardo Pulgar, condenado por soborno, quien fue elegido el pasado 8 de mayo como senador de la República.

Durante la campaña al Congreso se advirtió del vínculo familiar del aspirante liberal con el condenado exsenador de la U que sobornó a un juez y se ha dicho que maneja los hilos del poder desde la cárcel.

A pesar de las advertencias que se hicieron, el liberalismo decidió darle el aval a Yessid Pulgar sin importar los cuestionamientos y se logró el objetivo: conseguir esa curul.

La familia Pulgar es una de las más poderosas de Soledad, Atlántico, y siempre han tenido presencia electoral en ese municipio.

En medio de todas las críticas que se le han hecho a Paloma Valencia por recibir apoyos de políticos cuestionados, a la candidata no le importó posar al lado del polémico senador electo.

En la fotografía se ve a Pulgar al lado de la candidata cuando graba un video para entregar un balance de la reunión con los liberales.

SEMANA había contado el pasado 26 de abril que Paloma Valencia había sostenido reuniones con polémicos congresistas liberales, como el representante Álvaro Henry Monedero, mencionado en el escándalo de Invías y quien forma parte de la Comisión de Crédito Público.

Según el testimonio de María Alejandra Benavides, él habría sido uno de los congresistas que, presuntamente, recibió prebendas para aprobar proyectos del Gobierno como la paz total, la reforma a la salud y hasta la pensional.

Con el respaldo del liberalismo, Valencia tendría el respaldo de congresistas cuestionados como Juan Pablo Gallo (UNGRD e Invías), Karina Espinosa (UNGRD), Fabio Amín (mencionado en el expediente de la parapolítica) y Yessid Pulgar.

En el caso de representantes a la Cámara, del Partido Liberal están Dolcey Torres, hermano del polémico empresario Euclides Torres, quien financió eventos políticos de Petro en 2022, y Julián Peinado, involucrado en el escándalo de la UNGRD, pues el exsubdirector de la entidad Sneyder Pinilla lo salpicó.

La abogada del congresista respondió que no existiría ninguna evidencia probatoria que lo implique en ese entramado.

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Entre los liberales también están los representantes a la Cámara María Eugenia Lopera y Leonardo Gallego, reconocidos petristas en la bancada.

Por ahora, Paloma Valencia no ha rechazado esos apoyos polémicos que se están dando a pocos días de las elecciones.