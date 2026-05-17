El presidente Gustavo Petro volvió a sembrar dudas sobre el software que registrará los votos en las elecciones presidenciales y ha pedido que se exponga el código fuente, lo cual, según han dicho desde los organismos electorales, podría generar una vulnerabilidad al sistema.

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Aunque la Registraduría ha aclarado que el código fuente va a ser expuesto para auditoría por parte de los partidos políticos, y eso ya se ha venido socializando, para Petro eso no sería suficiente.

“El código fuente de un software electoral no es para exponer. Eso no sirve. El código fuente de un software de escrutinio electoral es para auditarlo técnicamente por todos y todas quienes participan y por la misma ciudadanía, a través de profesionales expertos, y así se garantiza la transparencia electoral”, dijo el mandatario.

Según Petro, esto quedó consignado en dos leyes que fueron aprobadas por el Congreso, pero que terminaron frenadas por decisión de las altas cortes. “Tenemos una regulación electoral que data de hace 40 años y de una sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado de hace 8 años que ordena un software de propiedad del Estado y hecho desde dentro del Estado. Y no se ha cumplido”, afirmó el mandatario.

Ante la incomodidad de Petro sobre el software, pidió que los ciudadanos se encarguen de cuidar los votos el día de las elecciones en cada una de las mesas del país.

“Como no ha sido posible que se audite el software electoral de escrutinios, invito a un gran movimiento ciudadano de cuidado del voto en donde participen las y los mejores expertos en auditoría y vigilen que se decida tal cual el voto popular”, afirmó.

Gustavo Petro pidió que haya millones de testigos electorales. Foto: DANIEL JARAMILLO

El presidente le pidió a los partidos políticos que organicen a “millones de testigos electorales” para que se puedan cubrir cada una de las mesas y puestos de votación, para posteriormente impugnar las mesas que se consideren y así conocer el resultado real. Esta ha sido una estrategia que ha implementado mayoritariamente el petrismo en las últimas elecciones.

El presidente dijo que el preconteo que es anunciado por los medios de comunicación tras la jornada electoral no es vinculante y que la realidad debe pasar por los testigos electorales que se deberían mantener en cada una de las mesas luego del preconteo.

“Millones de ojos de la ciudadanía sobre los votos del pueblo para su respeto”, afirmó el mandatario.

Petro se refirió a los gastos que implican los testigos electorales, pues su campaña de 2022, que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) habría violado los topes establecidos, estuvo investigada por esos hechos.

“Recuerden, los gastos que hace la gente vigilando el voto ya no son gastos de campaña de nadie porque la campaña acaba un día antes del día de elecciones”, agregó el mandatario.