El caso de fleteo que tiene indignado a Fico Gutiérrez y lo llevó a ofrecer $25 millones por cualquier atracador que sea denunciado

Un atraco cometido el 23 de agosto en El Poblado generó indignación en el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

“Hemos visto en los últimos días que se han presentado otro tipo de incidentes, un caso que se presentó en El Poblado, llegando a la Transversal Superior, en el sector de El Poblado. Quiero que sepan que vamos a encontrar a los responsables”, dijo.

Se trata de dos delincuentes que a bordo de una moto se acercan a un taxi, uno de ellos amenaza a sus ocupantes mientras el otro espera y, una vez cometido el hurto, ambos escapan.

El mandatario medellinense anunció una millonaria recompensa contra esos delincuentes que protagonizaron ese fleteo y contra cualquier tipo de atracador que sea denunciado en la ciudad.

“Nosotros no vamos a descansar hasta que la gente se sienta tranquila. Todos esos criminales, a todos los bandidos, los vamos a seguir persiguiendo hasta que la gente esté tranquila. Nosotros queremos acabar con ese delito y por eso ofrecemos a partir de este momento recompensa de hasta 25 millones de pesos por atracador”, manifestó Federico Gutiérrez.

#Medellín / sujetos en motocicleta y con arma de fuego hurtan a los ocupantes de un taxi altura del puente del tesoro. pic.twitter.com/aG8w2pmxrE — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) August 23, 2025

“La gente sabe quiénes son, alguien los conoce, alguien sabe qué salen hacer, cuando salen a hacer sus fechorías, en las motos o cuándo llevan las armas, la gente sabe quiénes son, ayúdenos. Son 25 millones de pesos por atracador, por persona que se dedique al fleteo, cada uno ya tiene precio”, indicó.

Congreso Iberoamericano Ceapi 2024. Cartagena, junio 18. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMAN

Según el alcalde, denunciarlos es muy fácil: puede ser a través de la línea 123, de los correos electrónicos dipol.sipol-meval@policia.gov.co o meval.sijin-unica@policia.gov.co

Además, puede hacerlo a través del 321 3948111 o escribiéndole un mensaje directo al alcalde en sus redes sociales.

“Esta es una ofensiva en contra de las estructuras criminales y en contra de quienes se dedican al hurto, tengan la seguridad que nosotros no descansamos”, añadió.

“Esa es la recompensa que ofrecemos. Yo sé que desde hoy vamos a empezar a recibir información, nos va a ayudar para procesos que ya llevamos adelantados y este último hurto del 23 de agosto, bien conocido a través de medios de comunicación y redes sociales; van a caer, vamos por muy buen camino y todos van a terminar respondiendo”, señaló Federico Gutiérrez.