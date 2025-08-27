El domingo 1.º de junio, cuando una pareja descansaba en una cabaña de alquiler en el turístico municipio de Guatapé, ubicado a 82 kilómetros de Medellín (dos horas en carro), dos hombres irrumpieron para hacerles vivir la peor experiencia de su vida.

Según reveló la Fiscalía, Yoharlys de Jesús Maldonado Quiñónez y Luis Daniel Romero Maldonado ingresaron al inmueble y luego de retener y amenazar con armas blancas y de fuego a una pareja que se hallaba en el lugar, los despojaron de sus pertenencias valoradas en más de 24 millones de pesos.

La Piedra del Peñol, en Guatapé, es uno de los destinos más visitas en Antioquia. | Foto: Getty Images

Como si fuera poco, “se evidenció, además, que los procesados habrían agredido sexualmente y por la fuerza a la mujer de 26 años, quien resultó lesionada con arma blanca en varias partes del cuerpo”, reveló la Fiscalía.

Los dos hombres, de nacionalidad venezolana, fueron detenidos por investigadores del CTI con el apoyo del Ejército Nacional.

Posteriormente, fueron llevados ante un juez de control de garantías, ante quien la Fiscalía les imputó los delitos de secuestro simple, acto sexual violento, acceso carnal violento y hurto calificado y agravado.

Además, el togado encontró evidencias suficientes en los elementos probatorios presentados por la Fiscalía y les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Sin embargo, los dos implicados negaron los cargos.

El caso de María Clara Serna

Recientemente, SEMANA reveló el caso de esta mujer, de quien revelamos su identidad porque ella, al sentirse cansada de ver cómo el tiempo pasa y la persona que señala de haber abusado de ella sexualmente no es detenida, decidió exponer su caso.

María Clara contó que “en un remate de fiesta normal, estábamos en el apartamento de un amigo, muy cercano de mi círculo social, celebrándole el cumpleaños a una amiga cercana”.

Al sentirse cansada y bajo el efecto del licor, en compañía de su novio pidió autorización al dueño de la vivienda para recostarse en su cama a descansar.

“Yo estaba con mi novio, él estaba muy tomado y cansado, era un apartaestudio, él le dijo al dueño que si se podía acostar en la cama y vimos una persona acostada, totalmente inconsciente”, narró.

Al ser parte de un círculo íntimo de amigos, ella y su novio no sintieron estar bajo ningún riesgo, así que se recostaron en la misma cama en la que estaba la otra persona.

“Eran por ahí las 7 de la mañana, me acosté en el pecho de mi novio, pero al otro lado estaba la otra persona. Nos quedamos dormidos”, relató.

De repente, María Clara se despertó. Estaba siendo agredida sexualmente, lo que la dejó pasmada. “Mi única respuesta fue quedarme quieta, solo sé que en un momento me paré y me fui de la pieza”, recordó.

El supuesto agresor manifestó mediante un mensaje de WhatsApp: “Aclaro que no he sido notificado por autoridad competente sobre la existencia de ningún proceso judicial o investigación en mi contra”.