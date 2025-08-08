Suscribirse

Medellín

Joven denuncia aberrante caso de abuso sexual en El Poblado; advierte que podría ser una conducta repetitiva entre amigos adinerados de Medellín

El caso ya está en manos de la Fiscalía, pero la denunciante exige celeridad.

Redacción Semana
9 de agosto de 2025, 12:25 a. m.
Panorámica de Medellín El Poblado Medellín octubre 12 del 2022 Foto Guillermo Torres / Semana
Panorámica de Medellín El Poblado

“Este no es un intento de escándalo. Es un intento de justicia”. Con este mensaje, un joven llamado Jorge Marín reveló en Instagram, el 21 de julio, un caso de abuso sexual sufrido por una de sus amigas.

Según dio a conocer Jorge, sucedió una mañana después de una noche de rumba en un reconocido establecimiento de El Poblado, en Medellín.

“En horas de la mañana mi amiga se encontraba dormida, con su novio, y llega esta persona y la agrede sexualmente, prácticamente mi amiga estaba dormida al lado de su novio, esta persona aprovecha para abusar de ella sexualmente”, contó en un video publicado en Instagram.

La publicación ha ido apareciendo en las historias de mujeres y jóvenes en Medellín que reclaman justicia.

Lo más leído

1. Exmilitar de EE. UU. da polémica contraoferta tras anuncio de recompensa por Maduro y estallaron las redes sociales
2. Conductores y motociclistas celebran: confirman descuentos de hasta el 100% para comparendos impuestos en estas fechas
3. Luis Díaz marcó golazo en el calentamiento con Bayern Múnich: este es el video de cómo la clavó en el ángulo
Contexto: Tesis de grado de la Sergio Arboleda destapa escándalo de presuntos abusos sexuales en escuela de música de Ginebra, Valle

Para conocer qué ocurrió la noche del 4 de julio y la mañana siguiente, SEMANA habló con la mujer que fue víctima de la agresión.

Su nombre es María Clara Serna, revelamos su identidad porque ella, al sentirse cansada de ver cómo el tiempo pasa y el agresor no es detenido, decidió exponer su caso, incluso en otro video en el que deja ver su decepción.

María Clara contó que “en un remate de fiesta normal, estábamos en el apartamento de un amigo, muy cercano de mi círculo social, celebrándole el cumpleaños a una amiga cercana”.

Al sentirse cansada y bajo el efecto del licor, en compañía de su novio pidió autorización al dueño de la vivienda para recostarse en su cama a descansar.

“Yo estaba con mi novio, él estaba muy tomado y cansado, era un apartaestudio, él le dijo al dueño que si se podía acostar en la cama y vimos una persona acostada, totalmente inconsciente”, narró.

Al ser parte de un círculo íntimo de amigos, ella y su novio no sintieron estar bajo ningún riesgo, así que se recostaron en la misma cama en la que estaba la otra persona.

“Eran por ahí las 7 de la mañana, me acosté en el pecho de mi novio, pero al otro lado estaba la otra persona. Nos quedamos dormidos”, relató.

De repente, María Clara se despertó. Estaba siendo agredida sexualmente, lo que la dejó pasmada. “Mi única respuesta fue quedarme quieta, solo sé que en un momento me paré y me fui de la pieza”, recordó.

María Clara contó que al ver a sus amigos en la sala del apartamento, su reacción fue dejarse caer y llorar.

Minutos después, tras el bullicio y los señalamientos, ella y sus amigos tuvieron que salir de la vivienda y después ella fue llevada a su EPS para que la valorara un médico.

“Inmediatamente activan el código fucsia, me atiende una doctora”, dijo la joven.

El golpe fue tal que su cerebro bloqueó algunos recuerdos. “Solo me acuerdo que decía: no quiero hablar con nadie. Allá te quitan la ropa, la empapelan, la meten en bolsas para llevar al búnker de la Fiscalía, te sacan muestras de todas partes para recoger ADN, te dan antibióticos, muchos antibióticos”, manifestó.

Búnker de la Fiscalía en Medellín.
Búnker de la Fiscalía en Medellín. | Foto: Tomada de la página web de Vivir en El Poblado.

La joven aseguró que los resultados de la valoración médica, incluidas citologías, evidencian la agresión de la que fue víctima, pero además su testimonio, el de su novio y el de Jorge, su amigo.

Todo reposa en Fiscalía, incluso aseguró que fue buscada por la Secretaría de la Mujer, donde le ofrecieron acompañamiento, pero siente que ha pasado más de un mes y los avances no son evidentes para ella.

Por eso, María Clara y Jorge han hecho esas publicaciones en redes sociales, según dijo, para evitar que más mujeres sufran algo parecido y esos posteos los han llevado (a ella y sus amigos) a llevarse una sorpresa mayúscula.

“A Jorge le llegan tres o cuatro mensajes de otras personas diciendo que habían pasado por situaciones similares con hombres de ese mismo grupo de amigos. Este grupito de amigos están recontra cagados en la plata, uno de ellos fue abusador de dos niñas, y se fue a vivir a Dubai”, dijo la joven.

Al consultarle si esas otras dos mujeres denunciaron su caso, manifestó que no.

Más grave aún es que, según señaló, su amigo Jorge ha sido objeto de intimidaciones para que despublique lo que ha revelado en redes sociales.

Pero esa información ya está rodando en internet y el señalado de la agresión sexual, dijo la joven, después de escribirle algunos mensajes para que borraran lo publicado, cerró sus redes sociales, se desapareció. Ya han pasado 34 días.

Contexto: Capturan a presunto abusador de menor en Medellín: la víctima tenía solo 13 años

SEMANA intentó comunicarse con el señalado agresor sexual a su teléfono y su número de WhatsApp, pero no recibió respuesta.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Daniel Felipe Martínez no se guardó nada y esto dijo por la llegada de Remco Evenepoel al Red Bull

2. Esposa de Miguel Uribe Turbay debe asignar abogado en el proceso de pérdida de investidura en el Consejo de Estado

3. Hassam destapó traición familiar y confesó cómo su nombre fue utilizado en millonaria estafa

4. Cadena minorista de Estados Unidos anuncia cierre de tiendas en medio de deudas y ventas en picada

5. Se agudiza la crisis de salud: reconocida clínica anunció la suspensión temporal de la unidad de urgencias. “Es inhumano”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Abuso sexualMedellín

Noticias Destacadas

Panorámica de Medellín El Poblado Medellín octubre 12 del 2022 Foto Guillermo Torres / Semana

Joven denuncia aberrante caso de abuso sexual en El Poblado; advierte que podría ser una conducta repetitiva entre amigos adinerados de Medellín

Redacción Semana
Fabio Berrío, caficultor que fue secuestrado durante 50 días en Antioquia.

Tras 50 días del misterioso secuestro del caficultor Fabio Berrío, sus captores lo dejaron en libertad en el suroeste antioqueño

Redacción Semana
Sitio donde hallaron a un hombre dentro de una nevera sin vida en Soledad.

Hallan fosa común en Santa Bárbara, Antioquia: al menos cinco cuerpos

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.