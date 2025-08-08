Joven denuncia aberrante caso de abuso sexual en El Poblado; advierte que podría ser una conducta repetitiva entre amigos adinerados de Medellín

“Este no es un intento de escándalo. Es un intento de justicia”. Con este mensaje, un joven llamado Jorge Marín reveló en Instagram, el 21 de julio, un caso de abuso sexual sufrido por una de sus amigas.

Según dio a conocer Jorge, sucedió una mañana después de una noche de rumba en un reconocido establecimiento de El Poblado, en Medellín.

“En horas de la mañana mi amiga se encontraba dormida, con su novio, y llega esta persona y la agrede sexualmente, prácticamente mi amiga estaba dormida al lado de su novio, esta persona aprovecha para abusar de ella sexualmente”, contó en un video publicado en Instagram.

La publicación ha ido apareciendo en las historias de mujeres y jóvenes en Medellín que reclaman justicia.

Para conocer qué ocurrió la noche del 4 de julio y la mañana siguiente, SEMANA habló con la mujer que fue víctima de la agresión.

Su nombre es María Clara Serna, revelamos su identidad porque ella, al sentirse cansada de ver cómo el tiempo pasa y el agresor no es detenido, decidió exponer su caso, incluso en otro video en el que deja ver su decepción.

María Clara contó que “en un remate de fiesta normal, estábamos en el apartamento de un amigo, muy cercano de mi círculo social, celebrándole el cumpleaños a una amiga cercana”.

Al sentirse cansada y bajo el efecto del licor, en compañía de su novio pidió autorización al dueño de la vivienda para recostarse en su cama a descansar.

“Yo estaba con mi novio, él estaba muy tomado y cansado, era un apartaestudio, él le dijo al dueño que si se podía acostar en la cama y vimos una persona acostada, totalmente inconsciente”, narró.

Al ser parte de un círculo íntimo de amigos, ella y su novio no sintieron estar bajo ningún riesgo, así que se recostaron en la misma cama en la que estaba la otra persona.

“Eran por ahí las 7 de la mañana, me acosté en el pecho de mi novio, pero al otro lado estaba la otra persona. Nos quedamos dormidos”, relató.

De repente, María Clara se despertó. Estaba siendo agredida sexualmente, lo que la dejó pasmada. “Mi única respuesta fue quedarme quieta, solo sé que en un momento me paré y me fui de la pieza”, recordó.

María Clara contó que al ver a sus amigos en la sala del apartamento, su reacción fue dejarse caer y llorar.

Minutos después, tras el bullicio y los señalamientos, ella y sus amigos tuvieron que salir de la vivienda y después ella fue llevada a su EPS para que la valorara un médico.

“Inmediatamente activan el código fucsia, me atiende una doctora”, dijo la joven.

El golpe fue tal que su cerebro bloqueó algunos recuerdos. “Solo me acuerdo que decía: no quiero hablar con nadie. Allá te quitan la ropa, la empapelan, la meten en bolsas para llevar al búnker de la Fiscalía, te sacan muestras de todas partes para recoger ADN, te dan antibióticos, muchos antibióticos”, manifestó.

Búnker de la Fiscalía en Medellín. | Foto: Tomada de la página web de Vivir en El Poblado.

La joven aseguró que los resultados de la valoración médica, incluidas citologías, evidencian la agresión de la que fue víctima, pero además su testimonio, el de su novio y el de Jorge, su amigo.

Todo reposa en Fiscalía, incluso aseguró que fue buscada por la Secretaría de la Mujer, donde le ofrecieron acompañamiento, pero siente que ha pasado más de un mes y los avances no son evidentes para ella.

Por eso, María Clara y Jorge han hecho esas publicaciones en redes sociales, según dijo, para evitar que más mujeres sufran algo parecido y esos posteos los han llevado (a ella y sus amigos) a llevarse una sorpresa mayúscula.

“A Jorge le llegan tres o cuatro mensajes de otras personas diciendo que habían pasado por situaciones similares con hombres de ese mismo grupo de amigos. Este grupito de amigos están recontra cagados en la plata, uno de ellos fue abusador de dos niñas, y se fue a vivir a Dubai”, dijo la joven.

Al consultarle si esas otras dos mujeres denunciaron su caso, manifestó que no.

Más grave aún es que, según señaló, su amigo Jorge ha sido objeto de intimidaciones para que despublique lo que ha revelado en redes sociales.

Pero esa información ya está rodando en internet y el señalado de la agresión sexual, dijo la joven, después de escribirle algunos mensajes para que borraran lo publicado, cerró sus redes sociales, se desapareció. Ya han pasado 34 días.