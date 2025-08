Tesis de grado de la Sergio Arboleda destapa escándalo de presuntos abusos sexuales en escuela de música de Ginebra, Valle

View this post on Instagram

“Un día tuve tanto miedo que ya se me acabó, lo usé todo. Ahora, solo me queda la admiración y el orgullo por tantas mujeres valientes que me rodean, en especial por mi mamá, Claudia Milena Morales Colorado, quien supo hace un par de meses del abuso sexual que viví en 2020 por parte del ‘maestro’ (...) Después de que mi mamá supo que todos sus esfuerzos de cuidar y proteger a su hija habían sido manchados por alguien, que borracho abusó de mí, no tuvo paz. Un día en su trabajo, por casualidades de la vida, se presentó ‘el maestro’ y mi mamá, con toda la rabia y el sufrimiento que estaba cargando, le dio una cachetada”, escribió la joven.