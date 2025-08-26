Gobernador de Antioquia ‘la pone precio’ a disidente de las FARC al que el gobierno Petro había nombrado ‘gestor de paz’: hay 200 millones de recompensa

Este martes, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos para dar con la captura de Jesús María Restrepo Borja, alias Darlinson.

Este señalado delincuente del frente 34 de las disidencias estaría tratando de fortalecer esa estructura nuevamente en el suroccidente de Antioquia y Chocó.

“Alias ‘Darlinson’ es un bandido de disidencias FARC, que había sido capturado recientemente en el Chocó por parte del Ejército, pero infortunadamente el Gobierno Nacional lo convirtió en gestor de paz”, dijo el gobernador.

Esto sucedió en marzo de 2025. Sin embargo, entonces la Fiscalía aseguró que “en virtud del decreto presidencial 888 del 15 de julio de 2024, que le reconoció la condición de representante negociador del EMC (...) fue dejado en libertad”.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, pide asistencia militar al gobierno Petro. | Foto: Gobernación de Antioquia

También dijo el ente acusador que en los días que le seguían a esa fecha se le imputaría cargos por concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares.

“Es muy peligroso este bandido y tiene una pretensión macabra de volver a darle vida al frente 34 de las FARC. Este bandido está muy fanfarrón de cuenta de la renta criminal que está capturando de la minería ilegal. Pedimos al Ejército y a la Policía ponerle foco y atención a todo lo que está aconteciendo en la vereda El Pavón de Urrao”, indicó el mandatario regional.

Alias Darlinson ya no cuenta con el estatus de gestor de paz otorgado por el gobierno Petro.

Las palabras del mandatario se dieron en medio de un Consejo de Seguridad de Oportunidades Sociales realizado este martes en Anzá,un municipio del occidente de Antioquia ubicado a 80 kilómetros de Medellín.

Durante la reunión, en la cual participaron los alcaldes de Anzá, Santa Fe de Antioquia, Ebéjico, Caicedo, Urrao y Betulia, el Ejército, la Policía, la Fiscalía y los organismos de control, el gobernador también recordó una millonaria recompensa por dos señalados delincuentes del Clan del Golfo.

“Reiteramos la recompensa de hasta 200 millones de pesos por alias ‘Soldado’ del Clan del Golfo, así como por alias ‘El Tío’ de 50 millones de pesos, integrante de esta misma estructura criminal”, precisó el gobernador.

Antioquia se ha visto afectada en días recientes por el accionar de las disidencias, quienes asesinaron a 13 policías cuando desembarcaban en zona rural de Amalfi.