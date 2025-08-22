“Coronamos”: revelan video del cinismo de las disidencias de las Farc celebrando tras derribar helicóptero y asesinar a los policías en Amalfi

“Coronamos”, expresaron guerrilleros disidentes de las Farc tras derribar un helicóptero de la Policía Nacional y asesinar a 13 uniformados. En el video, los delincuentes gritan arengas contra los policías asesinados y se felicitan por la acción criminal.

El video fue confirmado como real a SEMANA por el Ejército Nacional. “La junta del narcotráfico, heredera del bloque capital de los paramilitares, dirige las disidencias de ‘Iván Mordisco’, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo”, dijo el presidente, Gustavo Petro, al respecto.

El presidente Petro se refirió al tema desde Valledupar, durante la entrega de 6.805 hectáreas de tierras compradas a particulares. “El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por ‘Iván Mordisco’ y que se han supeditado al control de la junta del narcotráfico”, que “opera internacionalmente como una confederación de mafias”, manifestó.

En la mañana del jueves, guerrilleros derribaron un helicóptero y se enfrentaron a agentes de la policía en un ataque con fusiles y con un dron cargado con explosivos que dejó 13 uniformados muertos en una zona rural del departamento de Antioquia.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó la mañana de este viernes, 22 de agosto, la muerte de un capitán de la Policía Nacional tras el derribo de un helicóptero en Amalfi. En ese orden, la cifra ascendió a 13 uniformados muertos en el ataque atribuido a las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá.

En la tarde, un camión cargado con explosivos estalló frente a una base aérea militar en Cali. El atentado dejó seis civiles muertos y más de 60 heridos, según el último balance de la Defensoría del Pueblo.

Explosión frente a la base aérea marco Fidel Suárez en Cali | Foto: Raúl Palacios

Las autoridades atribuyen los ataques a dos disidencias de las Farc, enfrentadas entre sí, que rechazaron el acuerdo de paz firmado en 2016 con el grueso de esa guerrilla.

El presidente Petro señaló en Cali, tras reunirse con sus ministros y la cúpula militar, que el ataque en esa ciudad fue “una reacción” de los guerrilleros a operativos en una zona de cultivo de hoja de coca, conocida como el Cañón del Micay.

“Estamos enfrentando a una mafia internacional, con bandas armadas aquí”, dijo Petro cerca de la medianoche del jueves. “El golpe a la población de Cali indudablemente es profundo, es brutal, es de terror”, agregó.

El presidente Petro se pronunció frente a los últimos atentados en Cali | Foto: Presidencia de la República

Militarización y operaciones aéreas

El ataque en Amalfi (Antioquia), a unos 150 kilómetros de Medellín, fue atribuido a las disidencias bajo el mando de alias Calarcá. El escuadrón de policía que fue atacado trabajaba en una misión de erradicación de cultivos ilícitos.

En ese departamento, “el Ejército Nacional desplegó a todas sus tropas” y reforzó las actividades policiales en la zona con artillería y operaciones aéreas, dijo la noche del jueves el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, ordenó la “militarización” de la ciudad y el aumento de la vigilancia en sus principales accesos. Por el atentado en esa ciudad, fueron responsabilizados guerrilleros al mando de alias Iván Mordisco.

“Aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (…) realizan reconocimiento y monitoreo del área” cercana a la base militar objeto del ataque, agregó el general López.

El norte de Cali quedó en caos la tarde del jueves. José Burbano, vecino de la zona, relató a la AFP: “De un momento a otro estalló algo superfuerte y todos hacia el piso”.

Imágenes mostraron vehículos en llamas, viviendas destruidas, personas heridas en el piso y gente que huye a resguardarse en medio del ruido de alarmas y gritos.

Explosión frente a la base aérea marco Fidel Suárez en Cali | Foto: Raúl Palacios

“Vinimos como a escudarnos, un momento, por acá en la esquina y volvimos a asomarnos a ver si podíamos ayudar (…), pero lastimosamente muchos afectados, muchos muertos, muchos heridos”, lamentó Burbano.

La Fiscalía anunció la captura de dos hombres “que habrían participado en la activación de los artefactos explosivos” en ese sitio.

A puertas de las elecciones

La violencia se recrudece en el país, que vive su peor crisis de seguridad en la última década, a un año de las elecciones presidenciales.

El 11 de agosto falleció el candidato Miguel Uribe Turbay, tras sufrir un atentado a disparos en la cabeza en un acto público en Bogotá.

El acuerdo de paz de 2016 trajo un periodo de calma, pero expertos señalan que el Estado no ocupó los territorios antes controlados por las Farc, lo que facilitó la expansión de otros grupos armados.

Desde que llegó al poder en 2022, Petro impulsa la política de “paz total” para negociar con todos los grupos armados, pero la mayoría de los procesos están en punto muerto.