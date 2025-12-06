Tras denuncia de SEMANA, Policía de Santa Marta remueve del cargo a intendente acusado de presunto abuso sexual a un auxiliar

Durante este sábado, 6 de diciembre, la Policía Metropolitana de Santa Marta removió del cargo de armerillo (sitio donde almacenan armas de fuego de dotación) al intendente acusado de haber abusado sexualmente a un joven auxiliar en la estación de Ciénaga, Magdalena, así lo confirmaron fuentes policiales a esta revista.

“Luego que salió la publicación enviaron al subcomandante de la Policía para la estación de Ciénaga y al señor intendente le notificaron que debía presentarse en el comando de Santa Marta”, dijo un oficial bajo el anonimato.

Y es que esto se da luego de que SEMANA diera a conocer que el uniformado estaba a cargo de las armas de dotación de esta unidad policial, aun cuando es acusado de un presunto caso de abuso sexual.

“Activaron los protocolos, pero lo habían dejado en su cargo y eso le daba temor al personal que está en Ciénaga, entonces, todos allá estaban tensos y alertas”, explicó la fuente.

Ciénaga, Magdalena, la población donde se registró el presunto caso de abuso sexual. | Foto: YouTube @ItinerantLawyer

Entre tanto, desde la Policía Metropolitana de Santa Marta confirmaron lo que este medio había dado a conocer de este escandaloso caso que hoy sacude a la institución policial.

“Frente a los hechos registrados el 5 de diciembre del año en curso en el municipio de Ciénaga, Magdalena, en los que, al parecer, un miembro de la institución habría abusado sexualmente de un auxiliar de policía, se informa que tan pronto se conoció la situación se dispusieron las actuaciones correspondientes“, señalaron desde la Policía por medio de un comunicado de prensa.

Al mismo tiempo, precisaron que todos los protocolos establecidos por la institución fueron activados y la víctima recibió el acompañamiento necesario por parte de psicología. Además, la Justicia Penal Militar y Policial junto con la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General avanzan con las pesquisas de este hecho.

“La Oficina de Instrucción Disciplinaria abrió de oficio la investigación para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. Por poder preferente, este proceso disciplinario será asumido por la Procuraduría General de la Nación. Asimismo, la presunta víctima interpuso denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar las investigaciones penales correspondientes”, precisaron.

Finalmente, desde la institución rechazaron este tipo de casos que van en contra de las normas de la Policía Nacional.