Magdalena

Nuevo escándalo en Policía de Santa Marta: un intendente habría abusado sexualmente de un joven auxiliar

SEMANA conoció detalles del caso que está en poder de la Justicia Penal Militar y Policial y ante las autoridades competentes, quienes abrieron una noticia criminal.

Redacción Semana
6 de diciembre de 2025, 7:02 p. m.
Uniforme Policía Colombia
Uniforme de la Policía Nacional de Colombia. Las autoridades investigan el caso. Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La Policía Metropolitana de Santa Marta sigue en el ojo del huracán. En esta oportunidad, SEMANA conoció en primicia detalles de un caso que se habría registrado en la estación de Ciénaga, donde un intendente habría abusado sexualmente de un auxiliar de policía que denunció el caso este viernes, 5 de diciembre.

El uniformado denunciado ante la Justicia Penal Militar y Policial es un intendente y actual responsable del armerillo (sitio donde almacenan las armas de dotación) de la unidad policial antes mencionada. Asimismo, esta revista conoció que este sábado, 6 de diciembre, el joven auxiliar instauró la respectiva denuncia penal ante la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) con sede en Ciénaga, Magdalena.

Al parecer, el funcionario, aprovechándose de su grado y cargo, le habría hecho insinuaciones de tipo sexual a este joven. Incluso, dentro del armerillo habrían ocurrido los presuntos tocamientos de sus partes íntimas.

Esta revista se comunicó con el coronel Jaime Ríos, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, quien aseguró que se encuentran alistando un pronunciamiento oficial por este escandaloso caso que sacude a esta unidad policial.

Contexto: Dos oficiales de la Policía de Santa Marta, capturados tras denuncia de SEMANA por libertad de peligroso sicario
El coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Santa Marta.
El coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta. | Foto: X: Policía Metropolitana de Santa Marta

Asimismo, nos comunicamos con varias fuentes judiciales de la Metropolitana de Santa Marta, quienes entregaron algunos detalles de este hecho que ha desatado indignación entre los uniformados.

“Se sabe que uno de los auxiliares dio aviso a los oficiales a cargo, quienes activaron todo el protocolo de estos casos. De Santa Marta, mandaron para Ciénaga una comisión de integrantes de disciplina, ayuda psicosocial y todo lo que se debe hacer en estos casos, quienes tomaron declaraciones y recolectaron las pruebas en las que habría conversaciones por aplicaciones de mensajerías”, dijo un oficial de la Policía bajo la reserva a SEMANA.

Contexto: Escándalo en la Policía de Santa Marta: patrullero denuncia acoso laboral; “no me dejaron hablar con mi general Triana”

Asimismo, el uniformado sostuvo que lo que ha llamado la atención es que el funcionario involucrado en estos hechos no ha sido removido del cargo que tiene, aun cuando maneja armas de fuego.

“Se dice que removieron a los auxiliares, pero el funcionario sigue en su puesto como si nada hubiera ocurrido y es lo que llama la atención, pero hay que esperar que tomen las decisiones correspondientes”, agregó el oficial.

Se espera que en las próximas horas, la Policía Metropolitana de Santa Marta pueda entregar detalles de estos hechos.

