Bogotá

Tras video de presunto acoso sexual en Soacha, toman radical decisión contra inspector de Policía

La decisión, según la Alcaldía, podrá prorrogarse.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

9 de diciembre de 2025, 9:27 p. m.
El alcalde de Soacha dijo esto a través de sus redes sociales.
El alcalde de Soacha dijo esto a través de sus redes sociales. | Foto: Noticias Caracol

Tras la difusión de videos que generaron rechazo en el país y que fueron publicados por la unidad investigativa de Noticias Caracol, la Personería Municipal de Soacha ordenó la suspensión provisional, por tres meses y sin derecho a remuneración, del inspector de la Policía José Arturo Figueredo mientras avanza la investigación disciplinaria.

La decisión, según la Alcaldía, podrá prorrogarse y se hará efectiva una vez que la notificación llegue formalmente a la administración municipal.

Contexto: Desgarrador video de inspector de Policía de Soacha, José Arturo Figueredo, agrediendo sexualmente a una mujer

El caso tomó fuerza luego de que la joven vigilante Dailin Selena Monsalve, de 23 años, entregara a las autoridades un video grabado el pasado 3 de junio en el que, de acuerdo con su versión, se registran tocamientos y comentarios de índole sexual de parte del inspector mientras ella cumplía su turno en la inspección sexta de Policía de Soacha.

En el material se aprecian gestos y frases que se consideran evidencia de acoso reiterado.

Julián Sánchez Perico, alcalde de Soacha, informó también que, tras conocer los hechos, el Programa de Mujer y Género de la Secretaría de Desarrollo Social activó la ruta de atención y acompañamiento y formalizó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación el 5 de junio.

Posteriormente, la Oficina de Control Interno Disciplinario remitió la investigación a la Personería el 3 de julio para que esa entidad, competente en el caso, tomara las decisiones administrativas pertinentes.

Contexto: Coordinador jurídico de la Oficina de Instrumentos Públicos de Soacha sufrió intento de asesinato cerca de estación de TransMilenio

Además de la denuncia de Monsalve, según Noticias Caracol, otras dos mujeres que trabajaban en la misma dependencia relataron episodios similares de tocamientos y acoso del inspector, lo que apuntaría a un patrón de comportamiento.

En un primer momento, y mientras se adelantaban las averiguaciones internas, el inspector fue trasladado a otra sede para preservar el proceso.

Ahora, con la resolución de la Personería, Figueredo deberá permanecer separado de sus funciones por tres meses y sin salario, medida que busca garantizar la investigación administrativa y evitar riesgos para posibles víctimas mientras la Fiscalía continúa con la investigación penal.

Entre lo que se sabe hasta el momento, el inspector se habría declarado inocente y su defensa será presentada ante la Fiscalía.

Contexto: Fuerte incendio en Soacha arrasó hasta 15 viviendas y dejó 49 afectados, entre ellos 19 menores

La Personería Municipal es la única autoridad con facultad para decidir sobre la permanencia del funcionario en su cargo, por lo que la suspensión provisional forma parte del procedimiento administrativo disciplinario.

La Alcaldía señaló, además, su rechazo a este tipo de conductas y aseguró que dará cumplimiento a la orden. El caso ha generado un fuerte rechazo por tratarse de alguien de la Policía y por la notable agresión de abuso dentro del material difundido.

