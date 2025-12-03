Fuerte incendio en Soacha arrasó hasta 15 viviendas y dejó 49 afectados, entre ellos 19 menores

Un incendio estructural de gran magnitud afectó la madrugada de este 3 de diciembre a la comuna 4 de Soacha, en el sector Bellavista. Según las autoridades, entre 10 y 15 viviendas resultaron comprometidas; en total, hay 49 personas afectadas, de las cuales 19 son menores de edad.

El Cuerpo de Bomberos informó que el incendio fue controlado en un 98 % y, más tarde, las labores fueron finalizadas y el área entregada para evaluación estructural.

La emergencia se activó por el llamado a la comunidad. A la llegada de las unidades, se encontró un incendio de grandes proporciones en una zona de alta densidad poblacional, con condiciones de muy difícil acceso que complicaron la movilidad de los recursos y prolongaron las maniobras de control.

En cuanto a la caracterización preliminar, la oficina de Gestión del Riesgo determinó a 49 personas afectadas: 28 adultos, 2 adultos mayores y 19 menores. En el lugar se brindaron primeros auxilios a 17 personas y seis pacientes fueron trasladados a centros asistenciales por afectaciones más complejas relacionadas con la inhalación de humo y otras lesiones.

La Secretaría de Salud apoyó la atención con dos ambulancias y equipos médicos en el punto. Gestión del Riesgo avanzó con 14 caracterizaciones familiares para coordinar la entrega de ayudas humanitarias y definir necesidades inmediatas de las familias damnificadas.

En la respuesta participaron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha y Bomberos Voluntarios de Soacha, con apoyo de Bomberos Voluntarios de San Antonio del Tequendama.

En total, se desplegaron 17 unidades bomberiles y tres vehículos de intervención rápida. Además, hubo presencia de Defensa Civil, Policía Nacional, la Oficina de Gestión del Riesgo municipal, la Secretaría de Desarrollo Social, la Personería y servicios de ambulancia.

Las labores combinadas incluyeron esquemas de ataque defensivo y ofensivo para controlar la propagación del fuego y proteger viviendas aledañas; así mismo, se ejecutaron acciones de confinamiento, control y liquidación, remoción de escombros y enfriamiento de áreas críticas.

Una vez controlado el incendio, el área fue asegurada y entregada a las autoridades competentes para la evaluación estructural y el apoyo a las familias.

Hasta el momento, no hay información confirmada sobre la causa exacta del incendio.

Hace exactamente hace un mes, el 4 de noviembre, en el sector de Ciudadela Sucre —también en la comuna 4 de Soacha— se registró un incendio de características similares que dejó a varias familias sin vivienda y generó grandes pérdidas materiales.