“Lo vamos a matar”: alcalde de Chimichagua, Cesar, reveló cómo fue secuestrado por delincuentes en Soacha

El Gaula de la Policía adelantó un operativo de rescate en una casa de Soacha, al sur de Bogotá.

Redacción Semana
21 de noviembre de 2025, 6:27 p. m.
José David Rocha Quintero, alcalde de Chimichagua en el Cesar, terminó secuestrado en Soacha, Cundinamarca. Estaba a más de 1.000 kilómetros de distancia de su casa. Llegó a la capital del país para aprovechar una supuesta oferta y adquirir maquinaria a bajo costo. Los delincuentes lo citaron en un parqueadero del municipio de Soacha y lo llevaron a una casa.

En el sitio, los delincuentes amenazaron con armas de fuego al mandatario municipal. Le advirtieron que lo iban a matar si no cumplía lo que le estaban pidiendo, esto es, llamar a su familia y, sin mayores explicaciones, pedirles entre 50 y 100 millones de pesos, lo que claramente alertó a sus familiares.

“En una rápida y contundente reacción, unidades del Gaula de la Policía Nacional lograron el rescate sano y salvo del alcalde de Chimichagua, Cesar, José David Rocha Quintero, quien había sido secuestrado en la mañana de este 20 de noviembre en el municipio de Soacha, Cundinamarca”, dijo el coronel Edgar Andrés Correa, director Gaula de la Policía.

Con la denuncia en la mano, los investigadores del Gaula adelantaron todos los operativos y actos de investigación necesarios con el objetivo de ubicar al alcalde Rocha. Fue posible identificar que se encontraba en una casa del municipio de Soacha, hasta donde llegaron los uniformados y pusieron en marcha el operativo de rescate.

“El mandatario municipal había viajado a Bogotá el día anterior para adelantar una supuesta negociación de maquinaria a bajo costo, oferta que llamó su atención y que lo llevó hasta un parqueadero ubicado en el barrio La Unión, en Soacha. Al llegar al lugar, el alcalde fue intimidado y privado de la libertad”, dijo el Gaula.

Contexto: “Si no arreglan, yo me muero”: desgarradora prueba de supervivencia de adulto mayor secuestrado

Luego del rescate, el propio mandatario municipal le contó a los investigadores lo que ocurrió y cómo los delincuentes —ahora capturados— lo amenazaron con armas de fuego y le decían que lo iban a matar si no cumplía con la llamada extorsiva a su propia familia. Incluso le apuntaron directamente a la cabeza mientras lo golpeaban.

“Pocas horas después, sus familiares y colaboradores recibieron llamadas en las que él mismo pedía que le enviaran 100 millones de pesos, sin argumentos sólidos que justificaran el monto. Ese detalle despertó sospechas y llevó a la familia a interponer la denuncia ante el Gaula de la Policía Nacional, que activó un plan de búsqueda e investigación para dar con su paradero”, advirtió el director del Gaula.

Durante los operativos fueron capturadas varias personas que harían parte de la organización criminal que se encargó de planear y ejecutar el secuestro del mandatario municipal. Todos serán puestos a disposición de la Fiscalía por los delitos de secuestro extorsivo y pedirán una medida de aseguramiento en una cárcel.

