“Si no arreglan, yo me muero”: desgarradora prueba de supervivencia de adulto mayor secuestrado

Belisario Peñaranda lleva más de un mes en poder de los grupos armados. Fue raptado en Sardinata en el Catatumbo.

Redacción Semana
21 de noviembre de 2025, 4:49 p. m.
Belisario Peñaranda
Belisario Peñaranda | Foto: Suministrada a Semana

Un estremecedor video fue entregado a la familia de Belisario Peñaranda. “Les deseo que estén muy bien, porque yo estoy en una situación muy trágica, que si ustedes no actúan ligero y arreglan, yo me muero por aquí”, dice el hombre desde una carpa improvisada en medio de la manigua.

El adulto mayor fue secuestrado en octubre en la zona rural de Sardinata. “Pónganse las pilas y ayúdenme a salir de aquí, estoy muy mal, acuérdense que tienen un papá, ayúdenme, muchachos”, dice.

El semblante de Peñaranda es impactante. Se ve agotado y en extremo delgado, tras los extensos días de cautiverio.

Contexto: El extraño secuestro de dos abuelos en Cundinamarca. Sus secuestradores los dejaron abandonados en un cambuche

“Ayúdenme, busquen prestado de alguna manera, yo sé que ustedes no tienen plata en efectivo, pero tantos amigos que dicen que tienen, ayúdenme, por Dios”, asegura.

No es la primera vez que los grupos armados de la zona secuestran a personas en edad avanzada para reclamar grandes sumas de dinero a sus familiares. Cuando se produjo el plagio de Peñaranda, Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, dijo: “Recordemos que tenemos el registro del señor Sanín, quien tiene más de 86 años y aún no se conoce de su paradero. Ahora el señor Belisario, de 80 años. Esto demuestra que esta gente no respeta la tercera edad, los adultos mayores; solo están con el propósito que ellos tienen, que en su gran mayoría son fines económicos”.

En esta misma zona, se presentaron violentos enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias de las Farc, que dejaron un soldado asesinado. Según el comunicado, los combates se habrían presentado al aparecer con integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura 33, en el marco de las operaciones ofensivas que adelanta la institución en esta zona del país este viernes 14 de noviembre.

La Fuerza de Tarea Vulcano también confirmó que, como resultado de esta acción, fue asesinado el soldado profesional Andrés Miguel García Montes, oriundo del municipio de Planeta Rica, departamento de Córdoba.

Expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia de nuestro soldado, quien perdió su vida en el cumplimiento del deber. Un equipo interdisciplinario del Ejército está brindando el apoyo necesario a sus familiares en este difícil momento”, detalló el Ejército Nacional.

Contexto: Así secuestraron al alcalde de Chimichagua, César: pidieron $100 millones por su rescate

Las autoridades militares señalaron que continúan las operaciones en la zona para garantizar la seguridad en el municipio y mantener el control territorial. Asimismo, indicaron que se adelantan los procedimientos correspondientes tras el fallecimiento del uniformado.

“Las operaciones militares continúan en la zona con el propósito de contrarrestar acciones criminales y preservar la seguridad de las comunidades del departamento de Norte de Santander”, puntualizó la institución en un comunicado.

secuestroCatatumbo

