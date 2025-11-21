“Si no arreglan, yo me muero”: desgarradora prueba de supervivencia de adulto mayor secuestrado

Un estremecedor video fue entregado a la familia de Belisario Peñaranda. “Les deseo que estén muy bien, porque yo estoy en una situación muy trágica, que si ustedes no actúan ligero y arreglan, yo me muero por aquí”, dice el hombre desde una carpa improvisada en medio de la manigua.

El adulto mayor fue secuestrado en octubre en la zona rural de Sardinata. “Pónganse las pilas y ayúdenme a salir de aquí, estoy muy mal, acuérdense que tienen un papá, ayúdenme, muchachos”, dice.

El semblante de Peñaranda es impactante. Se ve agotado y en extremo delgado, tras los extensos días de cautiverio.

“Ayúdenme, busquen prestado de alguna manera, yo sé que ustedes no tienen plata en efectivo, pero tantos amigos que dicen que tienen, ayúdenme, por Dios”, asegura.

##ATENCIÓN Fue entregada una prueba de supervivencia del adulto mayor Belisario Peñaranda, secuestrado desde hace varios meses en el municipio de #Sardinata en la zona del #Catatumbo.

El hombre le pide a sus familiares, recolectar un dinero para lograr su liberación. pic.twitter.com/luN9j4FPK9 — OLGUIN MAYORGA (@OlguinMayorgaP) November 21, 2025

No es la primera vez que los grupos armados de la zona secuestran a personas en edad avanzada para reclamar grandes sumas de dinero a sus familiares. Cuando se produjo el plagio de Peñaranda, Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, dijo: “Recordemos que tenemos el registro del señor Sanín, quien tiene más de 86 años y aún no se conoce de su paradero. Ahora el señor Belisario, de 80 años. Esto demuestra que esta gente no respeta la tercera edad, los adultos mayores; solo están con el propósito que ellos tienen, que en su gran mayoría son fines económicos”.

En esta misma zona, se presentaron violentos enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias de las Farc, que dejaron un soldado asesinado. Según el comunicado, los combates se habrían presentado al aparecer con integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura 33, en el marco de las operaciones ofensivas que adelanta la institución en esta zona del país este viernes 14 de noviembre.

La Fuerza de Tarea Vulcano también confirmó que, como resultado de esta acción, fue asesinado el soldado profesional Andrés Miguel García Montes, oriundo del municipio de Planeta Rica, departamento de Córdoba.

Expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia de nuestro soldado, quien perdió su vida en el cumplimiento del deber. Un equipo interdisciplinario del Ejército está brindando el apoyo necesario a sus familiares en este difícil momento”, detalló el Ejército Nacional.

Las autoridades militares señalaron que continúan las operaciones en la zona para garantizar la seguridad en el municipio y mantener el control territorial. Asimismo, indicaron que se adelantan los procedimientos correspondientes tras el fallecimiento del uniformado.