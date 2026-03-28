Ejército habría disparado contra integrantes de la Policía en Cauca: un patrullero terminó muerto

Un integrante de la Policía Nacional murió en medio de un procedimiento sobre la vía Panamericana, cuando un integrante del Ejército Nacional le disparó y, por la gravedad de las lesiones, falleció en el lugar. Los hechos ocurrieron durante la mañana de este sábado, 28 de marzo, en la vía Panamericana.

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Se trata del patrullero Miguel Ángel Gallardo Coca, quien recibió varios impactos de bala que le causaron la muerte. Desde la Tercera División del Ejército Nacional dieron a conocer detalles de lo sucedido.

“Según información preliminar, el personal militar que se encontraba cumpliendo funciones de seguridad y defensa habría reaccionado ante una presunta amenaza inminente, tras percibir detonaciones de armas de fuego y observar el descenso de personas armadas de un vehículo sobre la vía Panamericana, en una zona con presencia de grupos armados organizados”, detalló la institución.

Operaciones militares en el Cauca. Foto: Cortesía.

Asimismo, indicaron: “Tras el cese de la acción y la correspondiente verificación en el lugar de los hechos, se pudo establecer que el personal involucrado pertenecería a la Policía Nacional, situación que habría sido interpretada por la tropa, inicialmente, como una posible amenaza de grupos ilegales”.

La institución militar anunció que se encuentran llevando a cabo las investigaciones correspondientes del caso.

“El Comando de la Vigésima Novena Brigada ha ordenado el desplazamiento inmediato de una comisión institucional, con el fin de verificar los procedimientos efectuados y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos”, agregó.

El director de la Policía Nacional, el general William Rincón, se pronunció por medio de su cuenta de X, en que lamentó lo ocurrido y precisó que ya avanzan las investigaciones del caso.

“Este hecho, que hoy es materia de investigación, se presentó en un entorno complejo, donde nuestras unidades enfrentan estructuras criminales altamente violentas y toman decisiones en cuestión de segundos para proteger la vida y garantizar la seguridad de los ciudadanos”, dijo el alto oficial.

Asimismo, Rincón indicó que todos los procedimientos policiales son adelantados bajo estrictos protocolos de seguridad en los diferentes territorios donde delinquen los ilegales.

“La Fuerza Pública actúa con determinación en el territorio, bajo protocolos claros y con el compromiso permanente de esclarecer cada situación con total rigor y transparencia. Acompaño a la familia de nuestro uniformado en este difícil momento y expreso toda mi solidaridad”, explicó.

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Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, dijo que todo había ocurrido cuando perseguían criminales en el departamento del Cauca, exactamente, sobre la vía Panamericana.

“En este contexto, y en desarrollo de la persecución contra actores criminales que previamente atacaron a nuestros policías, en una zona de alta complejidad y elevado riesgo, se presentó un accidente operacional no intencional con unidades del Ejército, que habría causado la muerte mientras cumplía con su deber”, detalló.

El jefe de esta cartera anunció que avanzan con las pesquisas necesarias para esclarecer este caso que hoy enluta a una familia en Colombia.

“A su familia, compañeros y allegados, toda nuestra solidaridad. Honramos su servicio, vocación y compromiso con que entregó su vida en defensa del país. En honor a su memoria, se conocerá la verdad y se tomarán las acciones necesarias para que hechos como este no se repitan”, agregó.