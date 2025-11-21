Suscribirse

Así secuestraron al alcalde de Chimichagua, César: pidieron $100 millones por su rescate

El mandatario local llegó a Bogotá persiguiendo una generosa propuesta de negocio.

Redacción Semana
21 de noviembre de 2025, 4:42 p. m.
Secuestro del alcalde de Chimichagua, César.
Secuestro del alcalde de Chimichagua, César. | Foto: Policía.

La Policía Nacional logró el rescate del alcalde de Chimichagua, César, José David Rocha Quintero, luego de ser secuestrado este 20 de noviembre en el municipio de Soacha, Cundinamarca.

La información revelada por las autoridades da cuenta que el mandatario local había aterrizado un día antes en la capital del país con el objetivo de adelantar una supuesta negociación.

El plan del alcalde era obtener una maquinaria de bajo costo: “Oferta que llamó su atención que lo llevó hasta un parqueadero ubicado en el barrio La Unión, en Soacha”, reveló la Policía.

Contexto: Revelan nuevos detalles sobre el secuestro del hijo de Giovanny Ayala; su padre compartió un nuevo mensaje

Cuando Rocha Quintero se desplazó hasta ese punto, fue intimidado y privado de la libertad. En medio de esa situación, lo obligaron a comunicarse con sus allegados para pedir dinero.

Así fueron los momentos de angustia: “Sus familiares y colaboradores recibieron llamadas en las que él mismo pedía que le enviaran 100 millones de pesos, sin argumentos sólidos que justificaran el monto”.

Las expresiones que se emitieron en esas comunicaciones llamaron la atención de sus parientes, y pidieron la actuación de las autoridades porque sospecharon que había algo irregular.

La denuncia fue hecho por varias empresas del departamento del Cauca.
Secuestro. Imagen de referencia. | Foto: Getty Images/iStockphoto

“Ese detalle despertó sospechas y llevó a la familia a interponer la denuncia ante el Gaula de la Policía, que activó un plan de búsqueda e investigación para dar con su paradero”, aclaró la institución.

Los investigadores contaron que, gracias a las labores de inteligencia, verificación de información y seguimiento técnico, se logró establecer con precisión la dirección del parqueadero donde el alcalde estaba retenido.

Los uniformados siguieron las coordenadas y lo encontraron en ese espacio, donde estaba con las manos amarradas y reducido ante los criminales. El equipo ingresó al inmueble de manera controlada y fue rescatado sin que sufriera lesiones.

Contexto: Se conoce quiénes estarían detrás del secuestro del hijo de Giovanny Ayala; dieron detalles de lo ocurrido

Aunque en el sitio fueron capturados dos hombres, quienes estaban custodiando al político, la operación terminó con las detenciones de tres personas más y la aprehensión de un menor de edad, señalados de participar en los hechos.

“Mientras se ejecutaba el procedimiento, ciudadanos del sector alertaron a los uniformados, indicando que otras personas habían escapado por el techo del establecimiento. El Gaula reaccionó de inmediato, desplegando una búsqueda adicional para ubicar las otras personas logrando su captura”, indicó la Policía.

En ese procedimiento se logró la incautación de un arma de fuego, cinco cartuchos calibre 38, cinco celulares y dieciocho cartuchos de fusil calibre 5.56, material que será usado como prueba en medio de las judicializaciones.

Rescata del alcalde de Chimichagua, César.
Rescata del alcalde de Chimichagua, César. | Foto: Policía.

“Gracias a la coordinación, la rapidez operativa y la colaboración ciudadana, esta acción permitió salvaguardar la integridad del alcalde”, concluyó la institución en un comunicado de prensa.

