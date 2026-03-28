Bogotá

Capturaron a dos sujetos señalados del secuestro y paseo millonario de Diana Ospina en Bogotá

Los operativos fueron en diferentes puntos de la capital.

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Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

28 de marzo de 2026, 11:58 a. m.
A estas dos personas se les imputarán los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado.
A estas dos personas se les imputarán los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado. Foto: Policía Nacional

En la madrugada de este sábado 28 de marzo, la Policía Nacional capturó a dos hombres en diferentes sectores de la ciudad de Bogotá que estarían vinculados al secuestro y paseo millonario de Diana Ospina en el mes de febrero.

De acuerdo con la Fiscalía, junto con el Gaula de la Policía, estos sujetos serían quienes aparecen en los videos de seguridad mientras abordaban el taxi en el que la mujer se movilizaba en el momento de los hechos.

En las próximas horas, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentará ante un juez de control de garantías en Bogotá a estos dos detenidos.

Según la Fiscalía, a estos sujetos se les imputarán los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado contra Diana Ospina el pasado 22 de febrero.

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“Durante los últimos 30 días, la Policía de Bogotá, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad, desarrolló una investigación estructurada con recursos del GAULA, SIPOL y SIJIN que llevó a la identificación e individualización de los capturados como responsables directos de este acto criminal”, dijo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, con relación a estas capturas.

De acuerdo con el mandatario, este proceso de investigación se realizó en paralelo con el que llevó a la captura de los responsables del secuestro y asesinato del profesor de la Universidad Externado de Colombia Neil Cubides en días pasados.

Cuatro criminales cuya legalización de captura se efectuó en el transcurso de la semana. Felicitaciones a Policía de Bogotá por la celeridad en la identificación de los responsables y en sus capturas”, afirmó Galán.

El alcalde pidió a la Fiscalía solicitar la medida de aseguramiento contra estas personas de ambos casos en el menor tiempo posible.

La investigación continuará hasta individualizar a todo aquel que haya contribuido a la ocurrencia de estos hechos de violencia y crimen. Estos resultados son la prueba de que la lucha contra el crimen en Bogotá es nuestra prioridad y los responsables de todos los crímenes son perseguidos sin descanso”, puntualizó Galán.