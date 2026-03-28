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Defensa de Diana Ospina le solicitó a la Fiscalía medidas de protección tras captura de los señalados de su secuestro

La abogada de la víctima pide seguridad ahora que se vienen las audiencias preliminares contra estas personas.

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Redacción Semana
28 de marzo de 2026, 12:40 p. m.
Judicializan a dos presuntos responsables del ‘paseo millonario’ que sufrió Diana Ospina.
Judicializan a dos presuntos responsables del ‘paseo millonario’ que sufrió Diana Ospina. Foto: Montaje El País: redes sociales / Fiscalía General de la Nación

Las órdenes de captura contra los responsables del secuestro y hurto a Diana Ospina estaban cantadas. La Fiscalía, junto con el Gaula de la Policía, las hizo efectivas en las últimas horas. Se trata de quienes aparecen en los videos de seguridad mientras abordaban el taxi donde se movilizaba la víctima.

Capturaron a dos sujetos señalados del secuestro y paseo millonario de Diana Ospina en Bogotá

El ente acusador recuperó los videos de seguridad, las declaraciones y todos los elementos de prueba que dejan a los ahora capturados como los responsables del secuestro y hurto a Diana Ospina. Entre los detenidos estaría el conductor de taxi que se presentó a la Fiscalía y aseguró que también fue víctima de la organización criminal.

Con la captura de los señalados, la Fiscalía avanzará en la investigación y en cuestión de horas los presentará ante los jueces de control de garantías para imputar cargos y solicitar una medida de aseguramiento, que desde ya la representación legal de la víctima apoyará con una privación de la libertad.

A estas dos personas se les imputarán los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado.
A estas dos personas se les imputarán los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado. Foto: Policía Nacional

Vamos a hacerle una solicitud de las procesales correspondientes, vamos a requerirle que pida unas medidas de protección en favor de Diana; nos parece muy importante salvaguardar su vida, su integridad y, por supuesto, que prestaremos el apoyo que la Fiscalía requiera en las eventuales audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medidas de aseguramiento”, dijo el abogado Andrés Felipe Peláez.

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El abogado también le hizo una solicitud a la Fiscalía en el sentido de incluir unas medidas de protección para la víctima, pues con la captura de los responsables se anticipa que Diana Ospina no solo será víctima en el proceso que arranca, sino testigo de los graves hechos que ahora son materia de investigación.

“Tienen que venir unos juicios de responsabilidad; nosotros creemos que esto debe pasar muy pronto. La Fiscalía ya tiene algunas pistas muy claras. Como todo lo han podido conocer hasta el momento, nos preparamos de una manera responsable y ética para ponernos a disposición de la Fiscalía; vamos a hacerle la solicitud procesal correspondiente”, advirtió el defensor.

Este video es pieza clave en la investigación.
Este video es pieza clave en la investigación. Foto: Instagram @theatronbogota / @anaidlegna

La Fiscalía insiste en que tiene todos los elementos materiales probatorios para lograr que un juez de control de garantías imponga una medida de aseguramiento en contra de los ahora procesados. Videos y declaraciones que se convertirán en la evidencia para insistir en que tienen que estar privados de la libertad.