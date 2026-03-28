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Invías anunció que línea #767 no funcionará en Semana Santa; estos los servicios alternativos

La entidad manifestó que la línea está en un proceso de “modernización técnica”.

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Redacción Semana
28 de marzo de 2026, 2:45 p. m.
El Instituto Nacional de Vías (Invías) anunció que la línea de consulta víal #767 tendrá un proceso de modernización técnica, por lo que durante esta Semana Santa no estará en funcionamiento.
El Instituto Nacional de Vías (Invías) anunció que la línea de consulta víal #767 tendrá un proceso de modernización técnica, por lo que durante esta Semana Santa no estará en funcionamiento. Foto: Policía Nacional

El Instituto Nacional de Vías (Invías) anunció que la línea de consulta víal #767 tendrá un proceso de modernización técnica, por lo que durante esta Semana Santa no estará en funcionamiento.

“En el marco del plan Semana Santa Segura, presentado por la ministra de Transporte, Mafe Rojas, y la Policía Nacional, el Invías anunciauna transformación digital para ofrecer servicios de asistencia más ágiles, eficientes y adaptados a las necesidades actuales de los usuarios. Bajo este proceso, el numeral #767 iniciará su modernización técnica a partir del sábado 28 de marzo", señaló la entidad en un comunicado de prensa.

Durante este periodo de actualización, el Invías afirmó que los siguientes servicios sí estarán habilitados y operarán de manera permanente:

Reporte de emergencias viales: los ciudadanos pueden informar novedades o solicitar asistencia inmediata a través del número de WhatsApp 320 301 7300.

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Consulta de estado de las vías en tiempo real: en la línea gratuita nacional 01800 519 1656 (conmutador nacional) las 24 horas del día, y en la línea 601 377 0600 opción 3, en horario laboral.

Información actualizada de novedades: los viajeros pueden planear sus recorridos y verificar cierres o pasos restringidos en la plataforma digital Viajero Seguro en https://invias-viajero.vercel.app.

“Esta transición tecnológica busca robustecer la capacidad de respuesta de la entidad ante las necesidades de conectividad de los colombianos. El Invías recomienda a los usuarios de la red vial nacional hacer uso de estas herramientas digitales y telefónicas antes y durante sus desplazamientos para asegurar un tránsito informado y seguro por los corredores del país”, subrayó el Invías.

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Y añadió: “A través de estos canales de contingencia, el Instituto mantiene su presencia institucional en el territorio, brindando soporte técnico y operativo a transportadores, turistas y comunidades locales durante la temporada de viajes”.

Financiación de la ruta que conecta el suroccidente colombiano.
El Instituto Nacional de Vías (Invías) anunció que la línea de consulta víal #767 tendrá un proceso de modernización técnica, por lo que durante esta Semana Santa no estará en funcionamiento. Foto: Carlos Hoyos

10 millones de vehículos

El Ministerio de Transporte proyectó que más de 10 millones de vehículos se movilizarán por las vías del país en Semana Santa

A esto se suman más de 4 millones de pasajeros que se movilizarán por terminales de transporte terrestres, con el despacho de 336.000 vehículos intermunicipales y más de 1,8 millones que viajarán por vía aérea.

“Por vía aérea, se estima el desplazamiento de más de 1,8 millones de viajeros, con un promedio superior a 170.000 pasajeros diarios en los aeropuertos del país”, señaló el Ministerio.

Adicionalmente, las carreteras registrarán picos de hasta 190.000 vehículos diarios, “con jornadas que superarán los 192.000 vehículos en un solo día, reflejando la alta presión sobre la red vial”.