Bucaramanga

Hospital Internacional de Colombia en Piedecuesta, Santander, cierra su servicio de urgencias por sobreocupación

Pidieron a las autoridades no enviar más pacientes a este centro asistencial.

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Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

28 de marzo de 2026, 11:24 a. m.
Camas de UCI. Imagen de referencia.
Camas de UCI. Imagen de referencia. Foto: AP

La crisis del sistema de salud no se detiene en las diferentes regiones de Colombia. Ahora, el Hospital Internacional de Colombia (HIC), con sede en Piedecuesta, Santander, dio a conocer que su servicio de urgencias cerró las puertas de manera temporal por la sobreocupación de la capacidad instalada.

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Por ejemplo, el área de Emergencia y Trauma enfrenta actualmente un desbordamiento del 300 %.

“El Hospital Internacional de Colombia (HIC) sede Piedecuesta informa a la comunidad que el servicio de Emergencia y Trauma presenta actualmente una sobreocupación del 300 % respecto a su capacidad instalada. Esta situación ha generado limitaciones en la disponibilidad de camas, así como un aumento en los tiempos de espera y en la permanencia de pacientes en áreas no destinadas para hospitalización”, señaló la institución por medio de un comunicado.

La opción que tuvieron las directivas del centro asistencial fue declarar una emergencia funcional y cerrar el servicio de urgencias. Buscan que no haya un colapso mayor en el sistema.

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“Con el fin de preservar la seguridad de los pacientes y garantizar una atención adecuada, la institución ha determinado declarar la emergencia funcional y el cierre temporal de los servicios de la Unidad de Emergencia y Trauma”, agregó.

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Personas hospitalizadas. Imagen de referencia. Foto: Getty imagenes/ AFP

De igual manera, el hospital hizo un llamado urgente a la comunidad para que puedan acudir a otros centros asistenciales para poder descongestionar este lugar.

“Mientras se supera la contingencia, se recomienda respetuosamente a la ciudadanía dirigirse a instituciones de salud de la red que cuentan con disponibilidad para la atención de urgencias”, señalaron.

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Asimismo, el centro asistencial pidió a los centros reguladores y autoridades sanitarias no remitir nuevos pacientes a este lugar.

“Se agradece a los centros reguladores de urgencias y a las entidades competentes y pertinentes no direccionar nuevos pacientes a la institución y fortalecer la remisión hacia otras IPS de la red con capacidad de atención”, pidieron.

Los protocolos del hospital fueron activados con el fin de descongestionar en el menor tiempo posible sus instalaciones y que prime la seguridad de los pacientes que reciben la atención actualmente.

“La institución activó los protocolos correspondientes para restablecer su capacidad operativa en el menor tiempo posible e informará oportunamente la reapertura de los servicios”, puntualizó.