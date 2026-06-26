Isabel Zuleta aplazó su testimonio en caso de Pipe Tuluá por supuesto viaje, pero estaba en una entrevista en RTVC

SEMANA conoció que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tuvo que aplazar la diligencia que tenía programada para este viernes 26 de junio a las 9 de la mañana, para que la senadora Isabel Zuleta rindiera versión libre, en la investigación que tiene en su contra por la supuesta intervención que hizo durante un allanamiento a la celda de Pipe Tulúa, el peligroso cabecilla de la banda La Inmaculada.

Fuentes al interior del proceso le confirmaron a esta revista que el magistrado Francisco Farfán, ponente del caso contra la congresista del Pacto Histórico, aceptó el aplazamiento de dicha diligencia después de que Zuleta le presentó una serie de pruebas sobre un viaje internacional que tenía programado para el medio día de este 26 de junio.

Primicia: senadora Isabel Zuleta rinde versión libre por supuesta intervención en operativo a celda de Pipe Tuluá

Lo inaudito de la historia es que a la hora que tenía programada la diligencia en la Corte Suprema de Justicia, en el norte de Bogotá, la senadora Zuleta apareció en vivo en el programa El Calentao del sistema de medios públicos, cuestionando al concejal de Medellín, Andrés “El Gury” Rodríguez, por sus declaraciones pidiendo bombardeos en las zonas donde el excandidato Iván Cepeda obtuvo por mayorías sus votos. SEMANA conoció que esta situación generó malestar en la Corte.

Zuleta aseguró en Señal Colombia: “Aquí el mayor criminal es él (Andrés Rodríguez) porque solo un bandido es capaz de amenazar a toda la ciudadanía por ejercer su derecho al voto. No hubo constreminiento electoral, ni una denuncia, las denuncias que hubo en Medellín porque varias personas estaban votando varias veces”.

Desde la Corte Suprema de Justicia explicaron que uno de los principales argumentos para aplazar la diligencia es que los tiquetes que presentó la senadora de su viaje internacional, daban cuenta de la imposibilidad horaria que existía para que atendiera la diligencia judicial y al miesmo tiempo estuviera en el aeropuerto esperando la salida de su vuelo.

Sin embargo, con el aplazamiento de la diligencia que trata de establecer un capítulo oscuro que implica al peligroso Pipe Tulúa, la congresista del Pacto se fue para las instalaciones de RTVC, en el occidente de Bogotá, para hablar de El Gury Rodríguez y sentar su postura frente al Gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

El testimonio de la senadora Isabel Zuleta es clave para que la Corte Suprema pueda determinar si ella solo estuvo en el allanamiento o lídero como tal el procemiento, en el que Pipe Tulua, el cabecilla de la banda La Inmaculada, entregó un arma de fuego que supuestamente iba a ser utilizada para asesinar a alias Araña.

Araña es el disidente de las Farc que hace parte de los Comandos de Frontera y terminó capturado en un hotel en Bogotá, cuando participaba en una mesa de diálogo con el Gobierno Petro como negociador de paz. En los próximos días se conocerá la nueva fecha para que Zuleta rinda versión finalmente en este proceso que avanza en su contra.