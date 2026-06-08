Fricciones en el Pacto Histórico en Antioquia: “íbamos a ganar en primera pero Petro no puede decir un mes antes de elecciones que hará una constituyente”

Las tensiones internas en el Pacto Histórico quedaron en evidencia durante una reunión de militantes en Antioquia, en la que un dirigente de base cuestionó abiertamente la estrategia de campaña del movimiento y responsabilizó al presidente Gustavo Petro de haber afectado las posibilidades de una victoria en primera vuelta para Iván Cepeda.

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Ciudadanos esperan a Iván Cepeda en el Bulevar del Oriente de Cali este sábado 6 de junio de 2026. Foto: Aymer Andrés Álvarez

En un video conocido en las últimas horas, y en presencia de la senadora progresista Isabel Zuleta, el militante aseguró que desde el comienzo había advertido errores en el enfoque de la campaña. “Se los dije desde el principio, cuando nos reunimos hace ocho días. Están equivocados con la campaña”, afirmó.

Según el sujeto, la estrategia se concentró excesivamente en atacar a los adversarios políticos y no en comunicar las propuestas propias. “No han hecho sino hablar de la otra campaña. Y no hemos hablado de los errores de la campaña de uno”, señaló.

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Colombia's presidential candidate from the ruling party Pacto Historico, Ivan Cepeda, delivers a speech during a campaign rally in Ciudad Bolivar district, southern Bogota on March 21, 2026. Colombia will hold presidential elections on May 31. (Photo by Pablo VERA / AFP) Foto: AFP

También sostuvo que los señalamientos contra los rivales no resultaban efectivos porque, a su juicio, la ciudadanía no conocía ni seguía esos debates internos.

El momento más crítico de su intervención llegó cuando responsabilizó directamente al presidente Petro por haber alterado el rumbo electoral del movimiento. “Nosotros íbamos a ganar en primera vuelta. Íbamos a ganar, yo estoy seguro”, expresó.

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Acto seguido, cuestionó el momento en que el mandatario volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de convocar una asamblea constituyente. “¿Quién acabó con la campaña? ¿Por qué es que usted no espera siquiera hasta después de la primera vuelta, que vamos a ganar, para decir que se va a hacer una constituyente, por Dios?”, reclamó.

Durante la conversación, otros asistentes intentaron bajar el tono de la discusión y pidieron concentrarse en la estrategia para la segunda vuelta.

Pacto Historico presenta listas al Senado y Camara de Representantes con la presencia de las y los precandidatos presidenciales Gustavo Petro , Francia Márquez , Arelis Uriana , Camilo Romero y Alfredo Saade en el Movistar Arena Bogota enero 19 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Sin embargo, en el video quedaron en evidencia las diferencias internas sobre las causas del resultado electoral y el papel que jugó el discurso del presidente Petro durante la campaña. El hombre se fue del lugar de la reunión ante la poca receptividad de sus colegas de militancia.