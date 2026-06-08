Durante una reunión política realizada en el corregimiento de Mariangola, jurisdicción de Valledupar, Pedro Acuña, exconcejal de la capital del Cesar y actual coordinador de la campaña del candidato presidencial Iván Cepeda en ese municipio, se dirigió a un grupo de asistentes para hablar sobre la estrategia electoral de cara a la segunda vuelta.
Pedro Acuña, coordinador de campaña de Iván Cepeda en Valledupar, fue grabado prometiendo “transporte, agua, almuerzos” y dinero para las gestiones electorales del candidato. “La plata debe llegar a donde tiene que llegar y el día que tiene que llegar”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/oQGa8ynzII— Revista Semana (@RevistaSemana) June 8, 2026
En la intervención, que quedó grabada en video, Acuña hizo referencia a los resultados de la primera vuelta presidencial y afirmó que la derrota de su sector político obedeció a circunstancias que, según él, permitieron identificar errores dentro de la organización de la campaña.
“Si el 31 perdimos, fue porque Dios permitió que perdiéramos para bajar el orgullo, la altivez y la soberbia de muchos que creyeron que comprando la silla primera, sin tener el caballo, ya estábamos arreglados”, expresó durante el encuentro.
“Aquí tenemos que organizar las cosas, y por eso estoy aquí. No me importa aparecer con un título de coordinador o de gestor o de gerente. Me importa el país, me importan mis hijos y los hijos de ustedes”, dijo.
Uno de los apartes que más llamó la atención de la intervención fue cuando Acuña aseguró que los asistentes contarían con apoyo logístico para las actividades electorales.
Durante su discurso también mencionó a varias personas que, según indicó, hacen parte de la estructura de campaña en la región, entre ellas Henry Ropero, Fredys Socarrás, Pedro Saade y Quim Benavides.